Музыкальный театр Беларуси гастролирует в Карелии

14 ноября, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Белорусский государственный академический музыкальный театр начал свои гастроли в Карелии, сообщили БЕЛТА в посольства Беларуси в России.

"В день открытия гастролей ценителям музыкального жанра была представлена лирическая комедия "Свадьба в стиле ретро", в которой на сцену Музыкального театра Карелии вышла легенда советской оперетты и звезда белорусской сцены Наталия Гайда", - отметили в дипмиссии.

В афише гастролей представлены также мюзикл-фарс "Здрасьте, я тетка Чарли!..", фолк-рок-мюзикл "Тристан и Изольда" и мюзикл "Шалом алейхем! Мир вам, люди!". Для маленьких зрителей белорусский театр подготовил мюзикл-фэнтези "Тайна пиратских сокровищ".

"Для белорусских артистов театра это второй приезд в Карелию - первый состоялся в 2015 году, когда они привезли восемь постановок, в том числе и спектакли для юных зрителей", - рассказали в посольстве.

Нынешние гастроли Белорусского государственного академического музыкального театра в Карелии продлятся до 16 ноября.-0-