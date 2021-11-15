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15 ноября 2021, 15:48

Музыкой Моцарта и Равеля откроют международный арфовый фестиваль 18 ноября в Минске

Фото из архива
Фото из архива

15 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Торжественное открытие международного арфового фестиваля "Две столицы. Минск - Москва" пройдет 18 ноября в Малом зале имени Г. Ширмы Белорусской государственной филармонии, сообщили БЕЛТА в учреждении культуры.

Организаторы отметили, что концерт состоится в сопровождении Государственного академического симфонического оркестра Беларуси под руководством главного дирижера народного артиста Беларуси Александра Анисимова.

"Фестиваль начинает свою историю с серии концертов, проведенных в Санкт-Петербурге. Уже в 2019 году, после исполнения музыкальных программ в Риме, "Две столицы" получили международный статус. В этом году лучшие арфисты из России будут демонстрировать исполнительское искусство на концертных площадках Минска", - рассказали в Белгосфилармонии.

В программе открытия прозвучат произведения Георга Генделя, Вольфганга Моцарта, Клода Дебюсси, Мориса Равеля, Рэйнгольда Глиэра, Валерия Кикты и других.

Солисты вечера: заслуженные артистки России Наталия Шамеева и Людмила Фролкова, директор академии имени Маймонида РГУ имени А.Н. Косыгина Янкелика Сушкова-Ирина, основатель Цюрихского фестиваля арф Александр Болдачев.

На сцену также выйдут солистка Большого театра России Елизавета Мерная, солистка оркестра Большого театра Беларуси Екатерина Журавлева, солистка Государственного академического симфонического оркестра Беларуси Елена Максимова, солистка оркестра Государственной академической симфонической капеллы России Татьяна Емельянова, стипендиат правительства Москвы Алина Алексеева. В концерте принимают участие и лауреаты международных конкурсов - Дарья Микулик, Ольга Красковская, Станислава Белова.

Дирижер - Валерия Рыбинская. Автор идеи и художественный руководитель фестиваля Надежда Сергеева и Вероника Грабовская.-0-

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