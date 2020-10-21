"Музыку в объективе" можно увидеть на выставке в Гомеле

21 октября, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Выставка фотографий Светланы Дидковской "Музыка в объективе" открыта в Музее печати и фотографии Гомельщины, сообщили БЕЛТА в Музее истории города Гомеля.

В экспозиции - концертные фотографии, сделанные с 2013-го по 2019 год. В снимках запечатлены выступления Томаса Андерса (Modern Talking), Анне Вески, Il Volo, Татьяны Булановой, Филиппа Киркорова и других известных артистов.

"Светлана Дидковская своими работами знакомит нас с творчеством музыкантов, атмосферой концертов так, что складывается впечатление, что находишься рядом и испытываешь те же эмоции, что и зрители на стадионе, в зале", - рассказали в учреждении.

Организаторы отметили: интерес к концертной фотографии появился у автора с рождественского концерта Томаса Андерса в Кобленце (Германия). "Это был первый артист в кадре Светланы Дидковской. Ей хотелось запомнить концерт лучше, сохранить эмоциональные моменты", - добавили в музее.

Светлана Дидковская - художник по древесной скани, призер республиканского фестиваля ремесел "Вясновы букет".

Выставка будет работать по 17 ноября.-0-