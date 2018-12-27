На юбилейный бал в Большой театр приглашает Призрак оперы

27 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Темой десятого новогоднего бала в Национальном академическом Большом театре оперы и балета Беларуси станет роман Гастона Леру "Призрак оперы", сообщила БЕЛТА ведущий редактор отдела информации театра Елена Балабанович.

С мнением французского писателя Гастона Леру, что музыка обладает невероятной магической силой, сложно не согласиться. А убедиться в правоте этих слов можно на Большом балу в Большом театре, который традиционно пройдет в ночь на старый Новый год. Не удивляйтесь, если на этот раз в толпе танцующих пар вы заметите Призрака оперы или услышите его чарующий голос. Романтический герой готического романа Леру на одну ночь с 13 на 14 января поселится в Большом театре Беларуси.

По словам редактора, режиссеры готовят интересные ходы и театральные решения, основанные на мистификации, иллюзии, тайне, загадке. "Юбилейный год требует нестандартного подхода, поэтому чудеса начнут происходить сразу же, на балу, который торжественно откроет этот вечер. Режиссерам хотелось бы поразить всех элементами иммерсивного театра, когда артисты, словно из ниоткуда, появляются в толпе зрителей, взаимодействуя с публикой и вовлекая их в свою игру", - отметила Елена Балабанович.

Второй бал, который откроется после полуночи, удивит зрителей своим музыкальным решением. Зрителей ждет сочетание классики с джазом, свингом и даже рок-н-роллом.

Кстати, тема бала требует, чтобы зрители приходили в театр в масках. Обладателя самой необычной, оригинальной маски после полуночи ждет приз.

Помимо этого, для зрителей подготовили шахматный "автомат" и фотобудку, где можно сделать моментальные снимки на память, мим-викторину, танцевальный баттл и караоке со звездой, сладкую зону с шоколадным фонтаном и снежное шоу, художественные развлечения в стиле мехенди и блеск-тату. А также во время новогоднего бала можно будет встретиться с астрологами, мастерами таро, хиромантами и специалистами по бодиграфу.

Особое настроение публики будут создавать музыканты: коллектив A.M.A.D.I.S. Brass, струнные квартет Vivat Quartet, квинтет "Серенада", а также впервые выступит ансамбль тромбонистов и саксофонист. А в полночь участников Большого бала ждет концерт-сюрприз, подготовленный главным режиссером театра Михаилом Панджавидзе на большой сцене.

Настоящий праздник готовит большая дружная команда. За музыкальную составляющую отвечают дирижеры Андрей Галанов, Иван Костяхин и Олег Лесун. За танцевальную - балетмейстер-постановщик Ольга Костель. Над конкурсами, играми, музыкальными программами и другими развлечениями думают режиссеры Дарья Потатурко, Наталья Барановская, Елена Медякова и Наталья Кузьменкова. Над оформлением зала и фойе трудятся главный художник Александр Костюченко и Екатерина Шиманович.

Завершится новогодний бал в Большом театре оперы и балета 14 января около 4 утра.-0-