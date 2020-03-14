На конкурсе исполнителей эстрадной песни на "Славянском базаре" от Беларуси выступит Роман Волознев

14 марта, Гродно /Корр. БЕЛТА/ Роман Волознев представит Беларусь на XXIX Международном конкурсе исполнителей эстрадной песни "Витебск-2020", сообщает корреспондент БЕЛТА.

Гала-концерт финала национального отбора прошел сегодня на сцене Дворца культуры Лиды. За право представить страну на конкурсе соперничали десять исполнителей из Витебска, Гродно, Барановичей, Новолукомля, Новополоцка и Минска. Диплом победителя и приз — хрустальная лира — вручены 23-летнему Роману Волозневу из Минска.

Кроме того, сегодня в Лиде определили представителя Беларуси на XVIII международном детском музыкальном конкурсе "Витебск-2020". Победителем национального отбора стала 13-летняя минчанка Ангелина Ломако.

Отборочные туры проходили во всех областных городах, а также в столице. По итогам отборочных туров двух песенных конкурсов "Славянского базара" - Международного конкурса исполнителей эстрадной песни и Международного детского музыкального конкурса - было представлено 69 заявок от исполнителей.

XXIX Международный фестиваль искусств "Славянский базар в Витебске" пройдет в этом году с 13 по 21 июля.-0-