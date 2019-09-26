На "Оскар" от Беларуси номинирован документальный фильм "Дебют"

26 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь на премии "Оскар" будет представлена документальным фильмом "Дебют", снятым в 2018 году режиссером Анастасией Мирошниченко, сообщил корреспонденту БЕЛТА секретарь белорусского оскаровского комитета, продюсер Валерий Дмитроченко.

"На рассмотрение в белорусский оскаровский комитет были поданы три заявки: "Дебют" Анастасии Мирошниченко, "Внутри себя" Сергея Талыбова и "Кадиш" Константина Фама, - рассказал Валерий Дмитроченко. - Наш комитет принял решение о том, что Беларусь на "Оскаре" будет представлять документальный фильм "Дебют", рассказывающий о театре в женской колонии. Картину предложено номинировать в категории "Лучший иностранный фильм".

Заявки на "Оскар" от Беларуси принимались с 5 по 17 сентября. К номинантам предъявлялись определенные требования. В частности, это должен быть полнометражный игровой, документальный или анимационный фильм продолжительностью не менее 40 минут, снятый за пределами Соединенных Штатов Америки. Доминантным языком не должен быть английский. Оригинальная запись диалогов, а также готовый фильм должны быть преимущественно на белорусском или русском языках. Фильм должен быть выпущен в коммерческий прокат с 1 октября 2018 по 30 сентября 2019 года и длиться не менее 7 дней подряд.

92-я церемония вручения наград премии "Оскар" за достижения в области кинематографии состоится 9 февраля 2020 года в Лос-Анджелесе.-0-