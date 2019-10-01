На открытии фестиваля документального кино "Евразия. DOC" выступит космонавт Олег Новицкий

1 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. На открытии IV Фестиваля документального кино стран СНГ "Евразия. DOC" в Минске выступит космонавт Олег Новицкий, сообщила журналистам председатель международного медиаклуба "Формат-А3" Галина Сапожникова, передает корреспондент БЕЛТА.

"Почетным гостем IV Фестиваля документального кино стран СНГ "Евразия. DOC" станет космонавт, Герой России Олег Новицкий. Он выступит сегодня на открытии. Вчера космонавт триумфально выступил в Гродно. Это потрясающий человек. Вообще, когда мы приглашаем на встречу космонавта, то всегда полный зал", - рассказала Галина Сапожникова.

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