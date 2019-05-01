Народная артистка Беларуси Наталия Гайда празднует 80-летие

1 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Народной артистке Беларуси Наталие Гайде сегодня исполняется 80 лет.

Родилась Наталия Викторовна Гайда 1 мая 1939 года в Свердловске (сейчас Екатеринбург). Будущая звезда белорусской театральной сцены вначале планировала связать свою жизнь с юриспруденцией и окончила Свердловский юридический институт имени Руденко по специальности "правоведение". Однако желание реализовать свои творческие возможности привело Наталию в Уральскую государственную консерваторию имени Мусоргского в Свердловске, которую она успешно окончила в 1966 году.

Лукашенко поздравил народную артистку Беларуси Наталию Гайду с юбилеем Глава государства подчеркнул, что постановки с участием артистки неизменно восхищают высоким уровнем профессионального мастерства, привлекают глубиной, выразительностью и душевной открытостью, оставляют незабываемые впечатления в сердцах многочисленных зрителей.

Сценическую карьеру молодая певица начала еще на четвертом курсе, тогда Наталия выступала в Свердловском театре оперы и балета имени Луначарского. За время работы в театре артистка исполнила более 10 оперных партий в операх Верди, Россини, Глинки, Чайковского, Пуччини, Моцарта.

Открылся 34-ый сезон Белорусского государственного музыкального театра - он открылся опереттой "Королева чардаша". На снимке народная артистка Беларуси Наталья Гайда в роли Цецилии, 2003 год

2007 год

С 1969 года Наталия продолжила свою профессиональную деятельность на сцене Государственного театра оперы и балета Беларуси. Ее легкое лирико-колоратурное сопрано как нельзя лучше подходило для оперетты, именно в этом жанре для артистки открывались широкие творческие перспективы. Поэтому в 1970 году она приняла решение перейти в Государственный театр музыкальной комедии БССР (ныне Белорусский государственный академический музыкальный театр). Именно на его сцене Наталия Гайда получила известность и признание, став звездой белорусской оперетты.

Артист-вокалист Белорусского государственного музыкального театра Антон Заячковский и народная артистка Беларуси Наталия Гайда, 2009 год

В творческом репертуаре артистки более 40 ведущих партий в классических опереттах, музыкальных комедиях и мюзиклах. Она создала целую галерею ярких, колоритных, запоминающихся образов - цветочница Виолетта в "Фиалке Монмартра", гордая Одетта в "Баядере", блестящая Сильва в одноименной оперетте Кальмана, остроумная Розалинда в "Летучей мыши" Штрауса, страстная, порывистая Зорика в "Цыганской любви" Легара и другие. Отдельную и значительную страницу в творческой биографии актрисы занимают образы, созданные в музыкальных спектаклях по произведениям белорусских композиторов Юрия Семеняко, Григория Суруса, Андрея Мдивани, Евгения Глебова, Владимира Кондрусевича.

Свой богатый профессиональный опыт и вокальное мастерство артистка на протяжении более 20 лет передает ученикам. В качестве педагога по вокалу сотрудничает с Уральской государственной консерваторией имени Мусоргского, Белорусской государственной академией музыки, Белорусской государственной академией искусств, Белорусским государственным университетом культуры и искусств.

Наталия Гайда - символ белорусской оперетты. Ее имя хорошо известно не только в нашей стране, но и за ее пределами. Она удостоена звания народной артистки Беларуси (1980), награждена орденами "Знак Почета" и Франциска Скорины, другими наградами. В 1998 году по признанию Международного биографического центра в Кембридже Наталия Гайда была названа Человеком года.

Женщин года - 2011 Беларуси назвали в Минске. Солистка Белорусского государственного академического музыкального театра, народная артистка Беларуси Наталья Гайда - одна из победительниц в номинации "Женщина-легенда", 2012 год

В нынешнем году звезда белорусской оперетты отмечает не только 80-летие: эта дата совпала с 60-летием ее творческой деятельности. Праздничный концерт, посвященный этим двум знаменательным датам, пройдет в Белорусском государственном академическом музыкальном театре 1 мая.

Названы обладатели наград третьей Национальной театральной премии. Награду "За вклад в развитие театрального искусства" получила народная артистка Беларуси Наталья Гайда, 2014 год

Программа будет наполнена великолепной музыкой и яркими номерами артистов музыкальных театров Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Иркутска, Иваново, Барнаула, Караганды, Оренбурга, Харькова, Баку. На концерте будет показана классика, которая предстанет в новом облике, а также прозвучат хиты из мировых мюзиклов. Сольные номера исполнит и сама Наталия Гайда.-0-