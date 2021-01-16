Народная артистка Беларуси Нина Шарубина провела эксрурсию по фотовыставке о своем творчестве

16 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Большой театр Беларуси к юбилею народной артистки Нины Шарубиной подготовил фотовыставку о ее творчестве, передает корреспондент БЕЛТА.

Нина Шарубина лично вышла к зрителям перед спектаклем и рассказала о представленных работах, поделилась воспоминаниями. В экспозиции размещены 12 фотографий, которые отображают сценические образы оперной дивы в постановках театра. "Я благодарна всем, кто в нынешних непростых эпидемиологических условиях пришел на спектакль", - начала народная артистка.

Певица познакомила посетителей со своими персонажами. "Чио-Чио-Сан из "Мадам Баттерфляй", я бы сказала, очень сложная партия, ведь даже великая итальянская певица Мирелла Френи никогда не исполняла эту партию вживую. Она называла ее вокальным киллером. Хоть здесь и нет много высоких нот, но она сложна по протяженности, практически на ней держится весь спектакль. Когда я вводилась в этот спектакль, самым сложным было исполнить последнюю сцену прощания с сыном, когда ко мне выбегает ребенок, - ком в горле стоит. Я пела эту партию в Англии, где постановка нашего спектакля пользовалась большим успехом", - рассказала Нина Шарубина.

"Первой постановкой, в которой я играла, придя в театр, стала "Тоска" режиссера Маргариты Изворска-Елизарьевой. Образ главной героини мне близок: она конкретная женщина, не позволяет, чтобы ее обманывали и предавали. Это одна из моих самых любимых ролей", - подчеркнула народная артистка.

За годы творчества у Нины Шарубиной накопилось много моментов, которые она будет помнить всегда. "Никогда не забуду историю, которая произошла перед премьерой спектакля "Турандот". Режиссер вызвал меня на сцену и сказал, что сменить костюм мне нужно будет, опустившись в люк под сценой. Мы ни разу этого не репетировали. Все тогда переволновались", - вспомнила певица.

Рассказывая о своих героинях, артистка отметила, что многие партии трудные, но все равно ею любимые. "Мне всегда надо пробовать голосом - моя это партия или нет. Одной из самых сложных для меня является Лиза из "Пиковой дамы" Чайковского. Для меня в целом русская музыка стоит особняком, ее тяжело петь, и так считаю не я одна. Она "впевается" не так быстро, как другие. Сложно объяснить почему", - отметила Нина Шарубина.

"Пришла я в театр с партией Амелии из "Бала-маскарада". Рекомендовал меня тогда заслуженный деятель искусств Беларуси, дирижер Николай Колядко, который слышал мое исполнение в консерватории. Я пришла на собеседование, но мне сказали, что никаких прослушиваний не будет и что я исполню Амелию в спектакле. И 12 декабря 2002 года, не будучи солисткой театра, я пела на зрителя полноценную партию", - добавила народная артистка.

Все эти персонажи голосом Нины Шарубиной говорят со зрителем. "Ее безгранично любит публика, а мастерство певицы всегда удостаивается положительных отзывов профессионалов. И это неудивительно: она посвятила свою жизнь музыке, став примером истинной преданности искусству", - отметили в театре.

Кроме того, в честь народной артистки Беларуси театр показал оперу Джакомо Пуччини "Тоска". Главные партии также исполнили народный артист Беларуси Сергей Франковский и заслуженный артист республики Станислав Трифонов. В качестве дирижера выступил Олег Лесун.

Выставка, посвященная творчеству солистки оперы, продлится до 31 января.

В Большом театре Беларуси Нина Шарубина работает с 2002 года. Народная артистка окончила Белорусскую государственную консерваторию в 1994 году, в 1999-м - ассистентуру-стажировку. Выступала в Австрии, Германии, Испании, Нидерландах, Франции, России, Швейцарии, Италии. С труппой театра гастролировала в Германии, Таиланде, Великобритании, Тунисе, на Кипре. В 2008 году исполнительница награждена медалью Франциска Скорины. Почетное звание заслуженной артистки Беларуси присвоено ей в 2010 году, а в 2013-м была присуждена Государственная премия Беларуси. В 2016 году певица стала народной артисткой Беларуси, а с 2017 года она является председателем совета фонда Президента Беларуси по поддержке культуры и искусства.-0-

Фото Павла Орловского