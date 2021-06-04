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Культура
04 июня 2021, 07:01

Народной артистке Беларуси Людмиле Бржозовской исполняется 75 лет

Людмила Бржозовская. Фото Большого театра
Людмила Бржозовская. Фото Большого театра

4 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Народной артистке Беларуси, талантливой балерине Людмиле Бржозовской сегодня исполняется 75 лет.

Людмила Бржозовская родилась в Минске 4 июня 1946 года в семье талантливого живописца Генриха Бржозовского. С детства благодаря маме увлеклась хореографическим искусством. Сначала занималась в танцевальном кружке Минского дворца пионеров, затем в Белорусском хореографическом училище. В 1965 году ученица выпускного класса училища Людмила Бржозовская на Международном фестивале культуры в Турции танцевала "Умирающего лебедя" Камиля Сен-Санса, причем по требованию публики исполнила этот номер дважды.

Наставниками балерины были заслуженная артистка Беларуси Нина Млодзинская, народная артистка Беларуси Ирина Савельева. В 1970 году Людмила Бржозовская стажировалась в Ленинградском театре оперы и балета имени Кирова у Наталии Дудинской. В 1987 г. окончила факультет хореографии Минского института культуры.

В Государственный академический Большой театр оперы и балета БССР Людмила Бржозовская пришла после окончания Белорусского государственного хореографического училища в 1966 году и блистала на его сцене почти 20 лет. Первой крупной работой на сцене театра стала партия Сольвейг в балете "Пер Гюнт" (1967). В работе над спектаклями "Ромео и Джульетта" и "Тристан и Изольда" родился творческий дуэт с Юрием Трояном. Также балерина исполняла ведущие партии в балетах "После бала", "Лебединое озеро", "Спартак", "Раймонда", "Бахчисарайский фонтан", "Дон Кихот", "Спящая красавица", "Сильфида", "Жизель", "Шопениана", "Пахита", "Фестиваль цветов в Чинзано" и др.

Людмила Бржозовская была первой исполнительницей роли Кармен в спектакле "Кармен-сюита", Евы в "Сотворении мира", Неле в балете "Тиль Уленшпигель", Маши в "Щелкунчике" и других спектаклях, поставленных на белорусской сцене Валентином Елизарьевым.

Людмила Бржозовская - одна из самых ярких звезд белорусской балетной сцены за всю ее историю. В обширном репертуаре балерины трудно выделить одну или несколько наиболее удачных работ. Каждая ее партия становилась высоким творческим достижением, своеобразным художественным открытием. В 1975 году Людмиле Бржозовской было присвоено звание народной артистки Беларуси. Таланту балерины аплодировали зрители Венгрии, Финляндии, Индии, Монголии, Иордании, Кувейта, Румынии, Сингапура, Польши и других стран.

О Людмиле Бржозовской восторженно писали журналисты и критики. Ее называли "идеалом танцовщицы", "волшебницей движений", "богиней танца". Знаменитый скульптор Заир Азгур сказал, что "танец Людмилы Бржозовской - цепь мгновенностей, из которых слагается исповедь неравнодушного и страстного сердца… Она сама - произведение искусства". Художников вдохновляла утонченная и одухотворенная красота этой женщины. А зрители, побывавшие на спектаклях, создавали легенды о ее танце. Людмила Бржозовская снялась в кинофильмах "Проданный смех", "Миф", телевариантах балетов "Лебединое озеро", "Щелкунчик".

С 1997 г. является педагогом-репетитором Национального академического Большого театра оперы и балета Республики Беларусь (сейчас Большой театр Беларуси). Среди ее учениц известные балерины Ольга Гайко, Людмила Кудрявцева, Марина Вежновец, Ирина Еромкина и другие. В 2000 году Людмиле Бржозовской была присуждена балетная премия компании "Филип Моррис" в номинации "Жизнь в искусстве".-0-

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