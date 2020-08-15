Народной артистке РСФСР Екатерине Васильевой исполняется 75 лет

15 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Народной артистке РСФСР, талантливой актрисе театра и кино Екатерине Васильевой сегодня исполняется 75 лет.

Лукашенко поздравил актрису Екатерину Васильеву с юбилеем "Вы принадлежите к блестящей плеяде актеров, без которых трудно представить современное искусство. Созданные вами в театре и кино образы отличаются глубиной характера, выразительностью, искренностью, внутренней силой и обаянием", - отметил Президент.

Родилась Екатерина Сергеевна 15 августа 1945 года в Москве в семье известного поэта Сергея Васильева. В 1962 году поступила во ВГИК. Режиссер Сергей Соловьев, который тогда тоже учился во ВГИКе, вспоминал: "Катя была очень юная, очень высокая, очень стройная, очень рыжая, с челкой, сигаретой "Шипка" в зубах и с гениальной, абсолютной, дотоле мной в женщинах не виданной внутренней свободой. Она была свободна во всем, этого даже проявлять не требовалось. Ей достаточно было войти в комнату или даже просто сидеть, как становилось ясно, что перед тобой совершенно раскрепощенный, изначально свободный человек".

Сергей Соловьев стал первым мужем Екатерины Васильевой. Сейчас о тех временах режиссер вспоминает: "У нас был очень большой и очень длинный роман…". Кстати, до сих пор у бывших супругов сохранились замечательные отношения.

В своем первом фильме Васильева снялась, будучи студенткой. Это была небольшая роль в киноповести "На завтрашней улице". Затем последовали роли в фильмах "Война под крышами", "Журналист". После окончания института сыграла главные роли в кино "Солдат и царица", "Адам и Хева". В первых же ролях проявилась способность актрисы к острой, гротесковой интерпретации образов.

В 1970 году Васильева перешла работать в театр "Современник", на сцене которого она выступала до 1973 года. К этому времени она вышла замуж за драматурга Михаила Рощина. Но семейная идиллия длилась недолго, после рождения сына Дмитрия супруги разошлись. С 1973 года Екатерина Васильева - актриса МХАТа.

Наиболее раскрылся талант киноактрисы в 70-е годы. Кинорежиссеры стали приглашать Екатерину Васильеву как на комедийные, так и на драматические роли. Она сыграла в кино много ярких, запоминающихся ролей, несмотря на то, что чаще всего это были роли второго плана, как например, атаманша Тульчинская из фильма "Бумбараш", дежурная в комедии "Вас вызывает Таймыр" или Анаис в музыкальной комедии "Соломенная шляпка". Среди других ролей выделяются образы современных женщин в фильмах "Не болит голова у дятла", "Ключ без права передачи", "Спасатель", "Поздние свидания". Одной из лучших работ актрисы стала роль Эмилии в сказке "Обыкновенное чудо".

Екатерина Васильева - создательница образов властных, независимых женских характеров. В то же время большинство героинь Васильевой не лишены нежных чувств и лиричности. Даже атаманша в "Бумбараше" и колдунья Шемаханская в "Чародеях" мечтают о светлой любви.

В чем-то сама актриса походила на своих героинь. Такая же гордая, независимая. И тем неожиданней стало для всех решение Екатерины Васильевой в 1993 году оставить сцену и кино. Актриса ушла в Свято-Введенский Толгский женский монастырь в Ярославле. Потом она служила казначеем в московском храме Софии Премудрости Божией в Средних Садовниках. Сын Екатерины Васильевой, Дмитрий, окончив ВГИК, стал священником.

В 1997 году Васильева вернулась в кинематограф, сыграв в телесериалах "Королева Марго" и "Графиня де Монсоро", в картине Валерия Приемыхова "Кто, если не мы". В 2000 году актриса снялась в мелодраме Олега Янковского "Приходи на меня посмотреть". В настоящий момент она продолжает сниматься в кино и на телевидении. Также выходит на театральную сцену в спектакле Мастерской Петра Фоменко "Олимпия".

И все же сама Екатерина Васильева называет себя в первую очередь матерью священника и лишь во вторую - актрисой. После прихода к вере Васильева более избранно относится к выбору ролей. Разрешение на съемку в новом фильме, по ее признанию, она всегда спрашивает у своего духовного отца.

В 1987 году Екатерина Васильева была удостоена звания народной артистки РСФСР, в 1994-м стала лауреатом Высшей театральной премии Москвы "Хрустальная Турандот" за роль Клитемнестры в спектакле "Орестея". В 2001 году она получила приз XII кинофестиваля "Созвездие" за роль Софьи Ивановны в мелодраме Олега Янковского "Приходи на меня посмотреть". В 2009 году на III Международном кинофестивале "Русское зарубежье" была удостоена звания "Лучшей актрисы года". В 2010 году за заслуги в развитии отечественной культуры и искусства, многолетнюю плодотворную деятельность актриса награждена орденом Почета.-0-