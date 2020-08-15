Народной артистке РСФСР Людмиле Хитяевой исполняется 90 лет

15 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Народной артистке РСФСР, одной из самых популярных актрис советского кино Людмиле Хитяевой сегодня исполняется 90 лет.

Лукашенко поздравил с юбилеем народную артистку РСФСР Людмилу Хитяеву "Ваша профессиональная деятельность является примером неустанного служения искусству. Самобытный талант, яркое актерское мастерство и личное обаяние нашли свое отражение в десятках превосходных киноработ", - говорится в поздравлении.

Родилась Людмила Ивановна 15 августа 1930 года в Нижнем Новгороде. Детство будущей актрисы пришлось на суровые военные годы. Ее отец Иван Яковлевич, по образованию инженер-экономист, во время Великой Отечественной работал на военном заводе, а мама Вера Ивановна служила военврачом 1-го ранга.

После школы Людмила неожиданно для себя самой поступила в Горьковское театральное училище: пошла поддержать подругу на прослушивании. Когда экзаменационная комиссия предложила и ей выступить, Хитяева без подготовки, но с энтузиазмом прочитала знаменитый монолог "Отчего люди не летают как птицы…" В итоге Людмила поступила, а подруга нет. Сокурсником ее в театральном училище был Евгений Евстигнеев.

В 1952 году Людмила Хитяева была зачислена в труппу Горьковского драматического театра. Очень быстро молодая актриса добилась успеха. Режиссеры часто доверяли ей главные роли, используя, как правило, в амплуа лирической героини. В театре она играла в спектаклях "Учитель танцев", "В добрый час!", "Егор Булычов и другие".

На киноэкране Людмила Хитяева дебютировала благодаря известному писателю Анатолию Рыбакову. Это он, побывав на спектаклях Горьковского драмтеатра, обратил внимание на талантливую молодую актрису и порекомендовал ее режиссеру Киностудии имени Горького Исидору Анненскому. Тот искал исполнительницу на главную роль в своем фильме "Екатерина Воронина". Людмила успешно прошла пробы и была утверждена. Ее героиня запомнилась и полюбилась зрителям. Да и критики оценили положительно работу молодой актрисы.

В период съемок "Екатерины Ворониной" Людмила Хитяева познакомилась с режиссером Сергеем Герасимовым, который предложил молодой актрисе роль Дарьи в экранизации романа Шолохова "Тихий Дон". Съемки проходили на Дону, на настоящем казачьем хуторе. Образ озорной, игривой, веселой казачки с трагической судьбой запал в душу миллионам зрителей. Особенно сильной получилась финальная сцена, где героиня Хитяевой прощается с жизнью, медленно погружаясь в воды спокойного Дона: она спокойна, и только в глазах застыла тоска человека, влюбленного в родные просторы, в ясное солнце и голубое небо.

Вскоре после триумфа "Тихого Дона" Людмила Хитяева была приглашена на роль Лушки в экранизацию еще одного шолоховского произведения - "Поднятая целина". Хитяева оказалась той естественной, занозистой и привлекательной Лушкой, которую, наверное, и имел в виду Шолохов. За внешней разгульностью героини актриса отразила ее сложный духовный мир, настоящую драму несостоявшейся души.

Умение создавать глубоко народные образы Людмила Хитяева продемонстрировала и в мелодраме режиссера Татьяны Лиозновой "Евдокия". Скупыми, неброскими красками она создала образ Евдокии Чернышевой, немолодой, много пережившей русской женщины.

Многогранный талант актрисы позволял ей создавать на экране разноплановые образы. В социальной драме "Все начинается с дороги" - это простая работница, бетонщица, строитель Куйбышевской ГЭС, в сказке "Вечера на хуторе близ Диканьки" - украинская крестьянка Солоха, в исторической ленте "Москва - Генуя" - решительная и немного грубоватая командир красного взвода Глаша, в мелодраме "Цыган" - умудренная опытом, пережившая войну деревенская женщина Клавдия Пухлякова, в комедии "Стряпуха" - бригадир Галина Сахно.

В перестроечное и постперестроечное время Людмила Хитяева, как и многие звезды кино, осталась фактически вне кинематографа. В эти годы актриса активно занялась концертной деятельностью, ездила по всей стране. Пробовала себя в роли телеведущей - вместе с Ангелиной Вовк и Зинаидой Кириенко вела программу "Дело ваше".

Возвращение на киноэкран состоялось уже в новом веке. В 2003 году Людмила Ивановна снялась в фильме режиссера Василия Панина "Покаянная любовь", а пять лет спустя сыграла бабу Лизу в картине Тимура Золоева "Хлеб той зимы". Также она снялась в детективном сериале "Сыщики районного масштаба".

В 1983 году Людмила Хитяева была удостоена звания народной артистки РСФСР. В 2002 году актриса была награждена орденом Почета. Она также является кавалером Золотого Ордена "Служение Искусству".

Насыщенной была и личная жизнь актрисы. Будучи студенткой 3-го курса, Людмила Хитяева вышла замуж за молодого актера Александра Белокринкина. У супругов родился сын Павел, но брак долго не продлился. По стопам родителей сын не пошел. Павел окончил Институт восточных языков, получил экономическое образование.

В 60-е годы Людмила Ивановна вышла замуж во второй раз за врача-уролога Бориса Якобсона. Однако и этот брак быстро распался. В 1975 году в жизни актрисы появился новый мужчина - спортсмен и постановщик трюков Валерий Леонтьев. Свои отношения они не стали регистрировать, в гражданском браке прожили 20 лет и расстались в 1996 году.

Будучи уже в почтенном возрасте, Людмила Хитяева ведет активный образ жизни, путешествует, посещает ток-шоу и дает интервью. С удовольствием проводит время на даче, расположенной на Икшинском водохранилище. Уезжать из Москвы актриса не собирается, хотя каждый год подолгу гостит в семье сына в Таиланде. В Бангкоке Павел занимается бизнесом. Сын и невестка Юлия подарили актрисе внука, тоже Павла, и внучку Марию.-0-