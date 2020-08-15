Народной артистке РСФСР Людмиле Хитяевой исполняется 90 лет

ПогодаПогода
КурсыКурсы
Конвертер валютКонвертер валют
ТВ-гид ТВ-гид
ГороскопГороскоп
Фотохроника Фотохроника
ГОСОРГАНЫГОСОРГАНЫ
Президент Беларуси
Совет Министров
Совет Республики
Палата представителей
Конституционный суд
Верховный суд
Комитет государственного контроля
Генеральная прокуратура
Национальный банк
Министерство архитектуры и строительства
Министерство внутренних дел
Министерство ЖКХ
Министерство здравоохранения
Министерство иностранных дел
Министерство информации
Министерство культуры
Министерство лесного хозяйства
Министерство по налогам и сборам
Министерство образования
Министерство обороны
Министерство природных ресурсов
Министерство промышленности
Министерство связи и информатизации
Министерство сельского хозяйства
Министерство спорта и туризма
Министерство антимонопольного регулирования и торговли
Министерство транспорта и коммуникаций
Министерство труда и социальной защиты
Министерство по чрезвычайным ситуациям
Министерство финансов
Министерство экономики
Министерство энергетики
Министерство юстиции
Госкомитет по имуществу
Госкомитет по науке и технологиям
Госкомитет по стандартизации
Госкомитет судебных экспертиз
Государственный пограничный комитет
Государственный таможенный комитет
Национальный статистический комитет
Следственный комитет
Брестский облисполком
Витебский облисполком
Гомельский облисполком
Гродненский облисполком
Минский облисполком
Могилевский облисполком
Минский горисполком
Суббота, 15 августа 2020
Минск Переменная облачность +23°C
Версия для слабовидящих
Белта +
Новости
11:45 Лукашенко: не надо убаюкивать мирными акциями, мы видим, что в глубине происходит Президент
11:40 Лукашенко: экономике внимание прежде всего Президент
11:35 Лукашенко поручил оперативно подготовить документы по дальнейшей работе правительства Президент
11:22 В России за сутки выявили 5061 случай заражения коронавирусом В мире
11:06 Ректорат БНТУ: важно сохранить нашу страну мирной и стабильной Общество
10:52 Белорусские пограничники не впустили в страну двух "альпинистов" из Польши Происшествия
10:31 Третий этап испытаний российской вакцины от коронавируса будет проводиться амбулаторно В мире
10:16 До +29°С будет в Беларуси 16 августа Общество
10:08 В Беларуси убрано более 80% зерновых и зернобобовых культур Экономика
10:04 На чемпионате Беларуси по академической гребле определились победители в четырех видах программы Спорт
09:37 Природный пожар в Калифорнии распространился более чем на 11 тыс. га В мире
09:23 Народной артистке РСФСР Екатерине Васильевой исполняется 75 лет Культура
09:15 Народной артистке РСФСР Людмиле Хитяевой исполняется 90 лет Культура
09:07 Католики празднуют Успение Пресвятой Богородицы Общество
09:00 Мингорисполком и облисполкомы проведут сегодня прямые телефонные линии Общество
09:00 Картина дня: итоги выборов, Президент о развитии стройотрасли и помощь к школе Общество
07:00 Беларусь высоко ценит многолетнее, последовательное и надежное партнерство с Индией - Лукашенко Президент
07:00 Лукашенко поздравил актрису Екатерину Васильеву с юбилеем Президент
07:00 Лукашенко рассчитывает на углубление торгового и инвестиционного взаимодействия с Республикой Корея Президент
07:00 Лукашенко поздравил с юбилеем народную артистку РСФСР Людмилу Хитяеву Президент
00:51 Взрыв произошел в жилом доме в Тегеране В мире
00:29 Граница Канады и США будет закрыта до 21 сентября из-за коронавируса В мире
14.08.20
14.08.20 23:58 Футболисты "Баварии" прошли в полуфинал Лиги чемпионов, разгромив "Барселону"  Спорт
14.08.20 23:30 В Хартуме на заводе по производству боеприпасов прогремели взрывы В мире
14.08.20 23:00 За сутки в мире выявили более 286 тыс. случаев заражения коронавирусом В мире
14.08.20 22:26 Остановим предприятия - не будет денег и работы: в "Клубе редакторов" осудили призывы к забастовкам Общество
14.08.20 22:13 Очень важно не утратить атмосферу, когда протестующие и правоохранители находят общий язык - Жук Общество
14.08.20 22:11 Белорусское общество не приемлет насилия, и провокаторы играют на этом - Перцов Общество
14.08.20 21:58 Болгарский политолог о событиях в Беларуси: внешняя указка, безусловно, есть Общество
14.08.20 21:58 Жук о протестных акциях: мне очень обидно, что многие минчане стали пушечным мясом уличных баррикад Общество
Все новости
Все новости
Культура
15 августа 2020, 09:15

Народной артистке РСФСР Людмиле Хитяевой исполняется 90 лет

Кадр из фильма "Вечера на хуторе близ Диканьки"
Кадр из фильма "Вечера на хуторе близ Диканьки"

15 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Народной артистке РСФСР, одной из самых популярных актрис советского кино Людмиле Хитяевой сегодня исполняется 90 лет.

Лукашенко поздравил с юбилеем народную артистку РСФСР Людмилу ХитяевуЛукашенко поздравил с юбилеем народную артистку РСФСР Людмилу Хитяеву
"Ваша профессиональная деятельность является примером неустанного служения искусству. Самобытный талант, яркое актерское мастерство и личное обаяние нашли свое отражение в десятках превосходных киноработ", - говорится в поздравлении.

Родилась Людмила Ивановна 15 августа 1930 года в Нижнем Новгороде. Детство будущей актрисы пришлось на суровые военные годы. Ее отец Иван Яковлевич, по образованию инженер-экономист, во время Великой Отечественной работал на военном заводе, а мама Вера Ивановна служила военврачом 1-го ранга.

После школы Людмила неожиданно для себя самой поступила в Горьковское театральное училище: пошла поддержать подругу на прослушивании. Когда экзаменационная комиссия предложила и ей выступить, Хитяева без подготовки, но с энтузиазмом прочитала знаменитый монолог "Отчего люди не летают как птицы…" В итоге Людмила поступила, а подруга нет. Сокурсником ее в театральном училище был Евгений Евстигнеев.

В 1952 году Людмила Хитяева была зачислена в труппу Горьковского драматического театра. Очень быстро молодая актриса добилась успеха. Режиссеры часто доверяли ей главные роли, используя, как правило, в амплуа лирической героини. В театре она играла в спектаклях "Учитель танцев", "В добрый час!", "Егор Булычов и другие".

На киноэкране Людмила Хитяева дебютировала благодаря известному писателю Анатолию Рыбакову. Это он, побывав на спектаклях Горьковского драмтеатра, обратил внимание на талантливую молодую актрису и порекомендовал ее режиссеру Киностудии имени Горького Исидору Анненскому. Тот искал исполнительницу на главную роль в своем фильме "Екатерина Воронина". Людмила успешно прошла пробы и была утверждена. Ее героиня запомнилась и полюбилась зрителям. Да и критики оценили положительно работу молодой актрисы.

В период съемок "Екатерины Ворониной" Людмила Хитяева познакомилась с режиссером Сергеем Герасимовым, который предложил молодой актрисе роль Дарьи в экранизации романа Шолохова "Тихий Дон". Съемки проходили на Дону, на настоящем казачьем хуторе. Образ озорной, игривой, веселой казачки с трагической судьбой запал в душу миллионам зрителей. Особенно сильной получилась финальная сцена, где героиня Хитяевой прощается с жизнью, медленно погружаясь в воды спокойного Дона: она спокойна, и только в глазах застыла тоска человека, влюбленного в родные просторы, в ясное солнце и голубое небо.

Вскоре после триумфа "Тихого Дона" Людмила Хитяева была приглашена на роль Лушки в экранизацию еще одного шолоховского произведения - "Поднятая целина". Хитяева оказалась той естественной, занозистой и привлекательной Лушкой, которую, наверное, и имел в виду Шолохов. За внешней разгульностью героини актриса отразила ее сложный духовный мир, настоящую драму несостоявшейся души.

Умение создавать глубоко народные образы Людмила Хитяева продемонстрировала и в мелодраме режиссера Татьяны Лиозновой "Евдокия". Скупыми, неброскими красками она создала образ Евдокии Чернышевой, немолодой, много пережившей русской женщины.

Многогранный талант актрисы позволял ей создавать на экране разноплановые образы. В социальной драме "Все начинается с дороги" - это простая работница, бетонщица, строитель Куйбышевской ГЭС, в сказке "Вечера на хуторе близ Диканьки" - украинская крестьянка Солоха, в исторической ленте "Москва - Генуя" - решительная и немного грубоватая командир красного взвода Глаша, в мелодраме "Цыган" - умудренная опытом, пережившая войну деревенская женщина Клавдия Пухлякова, в комедии "Стряпуха" - бригадир Галина Сахно.

В перестроечное и постперестроечное время Людмила Хитяева, как и многие звезды кино, осталась фактически вне кинематографа. В эти годы актриса активно занялась концертной деятельностью, ездила по всей стране. Пробовала себя в роли телеведущей - вместе с Ангелиной Вовк и Зинаидой Кириенко вела программу "Дело ваше".

Возвращение на киноэкран состоялось уже в новом веке. В 2003 году Людмила Ивановна снялась в фильме режиссера Василия Панина "Покаянная любовь", а пять лет спустя сыграла бабу Лизу в картине Тимура Золоева "Хлеб той зимы". Также она снялась в детективном сериале "Сыщики районного масштаба".

В 1983 году Людмила Хитяева была удостоена звания народной артистки РСФСР. В 2002 году актриса была награждена орденом Почета. Она также является кавалером Золотого Ордена "Служение Искусству".

Насыщенной была и личная жизнь актрисы. Будучи студенткой 3-го курса, Людмила Хитяева вышла замуж за молодого актера Александра Белокринкина. У супругов родился сын Павел, но брак долго не продлился. По стопам родителей сын не пошел. Павел окончил Институт восточных языков, получил экономическое образование.

В 60-е годы Людмила Ивановна вышла замуж во второй раз за врача-уролога Бориса Якобсона. Однако и этот брак быстро распался. В 1975 году в жизни актрисы появился новый мужчина - спортсмен и постановщик трюков Валерий Леонтьев. Свои отношения они не стали регистрировать, в гражданском браке прожили 20 лет и расстались в 1996 году.

Будучи уже в почтенном возрасте, Людмила Хитяева ведет активный образ жизни, путешествует, посещает ток-шоу и дает интервью. С удовольствием проводит время на даче, расположенной на Икшинском водохранилище. Уезжать из Москвы актриса не собирается, хотя каждый год подолгу гостит в семье сына в Таиланде. В Бангкоке Павел занимается бизнесом. Сын и невестка Юлия подарили актрисе внука, тоже Павла, и внучку Марию.-0-

Подписывайтесь на нас в
Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!
Теги
знаменитость кино
Подписка на новости БелТА
Новости рубрики Культура
Кадр из фильма "Обыкновенное чудо" Народной артистке РСФСР Екатерине Васильевой исполняется 75 лет
Во время конкурса. Фото из архива Завершается прием заявок на участие в нацотборе на детское "Евровидение-2020"
Фото Академии управления при Президенте Команда Академии управления победила в кинофестивале студенческих фильмов "Грани следствия"
Владимир Андриевич. Фото из архива Названы победители Национальной литературной премии
В Белыничах. Фото из архива Союз писателей Беларуси готовит большую программу ко Дню письменности в Белыничах
Павел Сапотько. Фото из архива Белорусское театральное искусство имеет мощный фундамент и глубокие истоки - Сапотько
Главное
Фото из архива Лукашенко: не надо убаюкивать мирными акциями, мы видим, что в глубине происходит
Лукашенко поручил оперативно подготовить документы по дальнейшей работе правительства
В Беларуси выздоровели и выписаны 66 452 пациента с COVID-19
В Беларуси убрано более 80% зерновых и зернобобовых культур
Топ-новости
Лукашенко: экономике внимание прежде всего
Важно сохранить мир и спокойствие в стране - мнения
Карпенко: паспорта готовности к новому учебному году уже получили 75% школ
Болгарский политолог о событиях в Беларуси: внешняя указка, безусловно, есть
Белорусские пограничники не впустили в страну двух "альпинистов" из Польши
Беларусь готова к объективному диалогу по всем вопросам, связанным с развитием событий в стране - Макей
Умные города и электротранспорт - какие направления получат развитие благодаря запуску БелАЭС
Ректорат БНТУ: важно сохранить нашу страну мирной и стабильной
Остановим предприятия - не будет денег и работы: в "Клубе редакторов" осудили призывы к забастовкам
Холдинг организаций стекольной промышленности будет создан в Беларуси в ближайшее время
Беларусь и Китай подписали соглашение о сотрудничестве в сельскохозяйственной сфере
Прошу белорусов не допускать войны - переселенка из Луганска
Митрополит Павел: давайте сделаем все возможное, чтобы мир воцарился на белорусской земле
МВД будет предоставлять данные о задержанных через горячую линию
ФОТОФАКТ: Медовый Спас празднуют на Голубой кринице в Славгороде
Релама
С нами интереснее
погода погода
гороскоп гороскоп
курсы курсы
тв программа тв программа
Темы Все темы
Выборы Президента Республики Беларусь Обращения граждан - обратная связь Коронавирус: последние новости Национальный тренд - ЭКОЛОГИЯ Подготовка к учебному году Репортаж БЕЛТА
Белорусское телеграфное агентство
Спецпроекты
Экспертная среда Судьбы, сложенные в треугольник Страницы белорусского спорта Партизанская летопись Суверенная Беларусь: Эпоха достижений Парад в День Независимости-2019 Хроника Победы Минск и Минчане Традиции суверенной Беларуси Плакаты БелТА Атомная энергетика СтопCOVID
Реклама
Реклама на БЕЛТА
Клиентам
Вход для подписчиков Продукты и услуги Разработка сайтов Новостной информер
Агентство
Об агентстве Контакты Электронные обращения Карьера в БелТА Партнеры Логотип БелТА Сообщить о работе сайта Политика конфиденциальности
RSS ВК facebook twitter odnoklassniki Instagram YouTube Telegram Viber Zen.yandex
Свежие новости Беларуси
БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2020гг.
Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
- размещаются материалы рекламно-информационного характера.