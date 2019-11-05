Народному артисту Беларуси Игорю Оловникову исполняется 65 лет

5 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Народный артист Беларуси, лауреат Государственной премии Игорь Оловников сегодня отмечает 65-летие.

Лукашенко поздравил народного артиста Беларуси Игоря Оловникова с днем рождения "Уверен, ваш яркий талант еще долгие годы будет востребованным, а самоотверженное служение национальной культуре - примером для многих поколений", - подчеркнул глава государства.

Игорь Владимирович - потомственный музыкант. Его отцом был Владимир Оловников, известный композитор, народный артист Беларуси, профессор Белорусской академии музыки, писавший симфонии, сюиты, камерные инструментальные произведения.

Музыкальное образование Игорь Оловников получил в средней специальной музыкальной школе при Белорусской государственной консерватории. В 1978 году окончил Московскую государственную консерваторию имени Чайковского, где учился сразу по двум специальностям: по классу фортепиано у Я.Флиера и по классу органа у Л.Ройзмана. В 1980 году окончил аспирантуру под руководством М.Воскресенского при консерватории, после чего вернулся в Минск.

В 1980 году Игорь Оловников начал работать в Белорусской государственной академии музыки (БГАМ). С 1987 по 1993 год возглавлял кафедру специального фортепиано Белорусской государственной академии музыки, с 1992 года - доцент, с 1994-го - профессор кафедры специального фортепиано. Игорь Владимирович - один из организаторов и первый руководитель органного класса БГАМ. Он разработал авторские курсы "История и технология фортепианной транскрипции" и "Основы исполнительской выразительности на фортепиано". Игорь Оловников руководит творческой и научной работой ассистентов-стажеров и магистрантов, проводит мастер-классы для молодых пианистов из различных стран.

С 1980 года Игорь Оловников - солист Белорусской государственной филармонии. Гастролирует как пианист и органист в России, Великобритании, Германии, Польше, Китае, Японии и других странах. Выступает как с сольными фортепианными и органными программами, так и в камерном ансамбле с известными солистами-инструменталистами, а также с симфоническими и камерными оркестрами. Его репертуар отличается исключительным жанрово-стилевым разнообразием - от музыки раннего Возрождения до образцов XXI века.

Наиболее значительные его проекты - цикл из 6 концертов "Фантазии для клавишных инструментов", монографические концерты из сочинений И.Баха, Ф.Шопена, Р.Шумана, Ф.Листа, Р.Брамса, русских классиков, белорусских композиторов прошлого и современности. Среди оригинальных органных программ последних лет - "Шесть веков хорала" и "Семь веков светской музыки", в которых представлены сочинения от XIV века до наших дней. Имеет свыше 100 фондовых записей на белорусском радио и телевидении.

Игорь Владимирович является составителем и редактором сборников белорусской фортепианной музыки, в их числе "Виртуоз", "Пианист", "Сувениры", "Песни любви", "Орда Наполеон", "Музыка семьи Огинских" и другие.

Игорь Владимирович Олейников - почетный академик Международной академии наук "Евразия", вице-президент Белорусской ассоциации педагогов-пианистов. Также маэстро возглавляет жюри международных конкурсов в Беларуси и других странах.

За значительный вклад в развитие белорусского музыкального искусства, плодотворную творческую и общественную жизнь страны в 2005 году Игорь Оловников награжден медалью Франциска Скорины.-0-