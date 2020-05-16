Народному артисту Беларуси Виктору Чернобаеву исполняется 90 лет

16 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Народному артисту Беларуси легендарному солисту оперы Виктору Чернобаеву сегодня исполняется 90 лет.

Виктор Чернобаев родился 16 мая 1930 года в Новороссийске. Его отец работал на заготовке леса и часто брал сына с собой в горы. Мальчику нравились эти путешествия, но больше юного Виктора привлекало море, поэтому после окончания школы он решил поступать в мореходное училище. Однако мечтам не суждено было сбыться - началась Великая Отечественная война, семья была эвакуирована в Краснодар.

После войны пятнадцатилетний Виктор пошел на жестяно-штамповальный завод токарем и одновременно поступил в вечернюю школу, где принимал участие в художественной самодеятельности, так как очень любил петь.

Виктор Чернобаев. Фото из архива

Окончив семь классов, Виктор Чернобаев поступил в музыкальное училище, а через год его направили в музыкальное училище при Московской консерватории. В 1950 году его призвали в армию и отправили в качестве солиста в Ансамбль песни и танца Московского военного округа.

После демобилизации Виктора Чернобаева пригласили в государственный академический Большой театр оперы и балета Беларуси. Здесь артист создал множество разноплановых образов. Первой его работой в театре была небольшая партия Варяжского гостя в опере "Садко". Затем - Данила в опере "Алеся" Евгения Тикоцкого, Гадлевский в "Ясном рассвете" Алексея Туренкова, Тарас в "Колючей розе" Юрия Семеняко, Мефистофель в "Фаусте" Шарля Гуно, Дон Базилио в "Севильском цирюльнике" Джоаккино Россини, Кутузов в "Войне и мире" Сергея Прокофьева.

Чернобаев снялся в телеопере "Утро" Генриха Вагнера и телеварианте оперы "В пущах Полесья" Анатолия Богатырева. Он был исполнителем многих произведений белорусских композиторов, среди них цикл романсов Льва Абелиовича на стихи Федора Тютчева, "Песня о буревестнике" Евгения Тикоцкого и другие.

Слушать и видеть Виктора Чернобаева в оперных спектаклях и концертных программах посчастливилось не одному поколению ценителей музыки. Только в Национальном академическом Большом театре оперы и балета Беларуси он пел более 50 лет - с 1958 по 2011 год. На сцене всегда проявлялись неугомонный характер и изобретательность артиста. Он создавал возле себя особую ауру доброжелательности и легкости, которая незаметно охватывала зал, наполняя души зрителей надеждой и покоем.

Виктор Чернобаев - целая эпоха в истории белорусского оперного театра. Как и все артисты его поколения, он воспитан на театральных традициях прошлого, когда люди жили и творили для искусства и ради искусства. За его плечами около ста ролей, тысячи выступлений в Беларуси и за рубежом, огромный фонд аудио- и видеозаписей, множество высоких наград. С 1964 года Виктор Чернобаев носит звание народного артиста Беларуси.

За значительный вклад в развитие белорусского оперного искусства указом Президента Беларуси в 2001 году Виктор Чернобаев был награжден медалью Франциска Скорины.-0-