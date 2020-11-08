Народному артисту России Олегу Меньшикову исполняется 60 лет

8 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Народному артисту России Олегу Меньшикову сегодня исполняется 60 лет.

Родился Олег Меньшиков 8 ноября 1960 года в подмосковном городе Серпухове. Его путь в артисты был достаточно ровным, хотя он и не из актерской семьи - отец Олега был военным, а мать - врачом. Творческие способности будущего актера проявились рано. Уже в детстве он стал обучаться игре на скрипке. В школе Олег увлекался опереттой, а в старших классах начал ставить школьные спектакли, к которым сам писал тексты и музыку.

В 1977 году Меньшиков поступает в театральное училище имени Щепкина. Уже с первого курса он активно играл на учебной сцене. Огромной популярностью пользовались созданные им студенческие капустники. Его роль в выпускном спектакле "Нашествие" получила наивысшую оценку.

После окончания вуза в 1981-м молодой актер был принят в труппу Малого театра. Через год работы его призвали в армию. Олег проходил службу, играя в Центральном академическом театре Советской Армии. Затем был актером Московского драматического театра имени Ермоловой, играл по контракту в разных театрах. Одна из театральных ролей Меньшикова - образ Сергея Есенина в спектакле "Когда она танцевала" - была удостоена премии Лоуренса Оливье, наиболее престижной театральной награды Великобритании.

Наряду с театром важное место в творческой деятельности Меньшикова занимает и кино. Он начал сниматься еще в училище в 1980 году. Первой его работой стала роль Шурки в фильме "Жду и надеюсь". Она определила его возможности как характерного актера и одновременно выявила умение играть современные роли. Когда Меньшиков сыграл Костю в фильме "Покровские ворота" (1982), на актера обрушился оглушительный зрительский успех. Не заставил себя долго ждать и профессиональный успех - за роль старшего лейтенанта Артеньева в "Моонзунде" Меньшиков был удостоен серебряной медали имени Довженко.

Вместе с жизненным опытом актера характеры его героев становились все более глубокими. Меньшиков начал играть и в исторических картинах, таких как "Михайло Ломоносов" и "Капитан Фракасс". Меньшиков сыграл одну из главных ролей в ленте Никиты Михалкова "Утомленные солнцем", которая была отмечена "Оскаром" как лучший фильм на иностранном языке, а также в "Кавказском пленнике" Сергея Бодрова-старшего. Также Меньшиков блестяще сыграл главные роли в фильмах "Сибирский цирюльник", "Золотой теленок", "Статский советник", "Легенда №17". Также в образе следователя Якова Петровича Гуро снялся в популярных фильмах "Гоголь. Начало", "Гоголь. Страшная месть" и в сериале "Гоголь". Всего на счету артиста - около 40 киноролей, а также многочисленные театральные проекты, в том числе режиссерские работы.

О личной жизни народного артиста известно мало. Он прослыл замкнутым и необщительным человеком, старательно избегающим контактов с прессой. В 2005 году закоренелый холостяк Меньшиков впервые женился - на актрисе Анастасии Черновой, которая ради Олега оставила свою кинокарьеру. Детей у пары нет.

С 2012 года Олег Меньшиков является художественным руководителем театра имени Ермоловой. За большой вклад в развитие кинематографического искусства и многолетнюю творческую деятельность он награжден орденом Почета, а также трижды - Государственной премией России. Помимо этого, Меньшиков является обладателем премий "Ника", "Триумф", "Золотой овен", а также призером кинофестиваля "Кинотавр".-0-