Народный артист Беларуси Евгений Гладков празднует юбилей

11 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Народному артисту Беларуси музыканту-цимбалисту Евгению Гладкову исполняется 80 лет.

Евгений Петрович Гладков родился в Пермской области в селе Иваньково 11 октября 1941 года. С 1949 по 1963 год Евгений с семьей жил и учился в Гомеле. С самых первых дней жизни будущий цимбалист рос в окружении музыки. Дед Гладкова по материнской линии увлекался игрой на контрабасе. Мать Евгения хорошо пела, отец практиковал домашнее музицирование на фортепиано и семиструнной гитаре. Старший брат Евгения - Эдуард - был большим любителем музыки, и по его инициативе в доме появились мандолина и аккордеон.

Музыкальная деятельность Евгения началась в 7-м классе, когда он попал в самодеятельный оркестр народных инструментов при гомельском Дворце культуры железнодорожников им. В.И.Ленина, где играл на балалайке.

Судьбоносная встреча с цимбалами произошла в декабре 1958 года: будучи учеником выпускного, 10-го класса, Гладков случайно увидел объявление о наборе в кружок цимбалистов.

В 1959 году Гладков поступает в Гомельское музыкальное училище им. Н.Соколовского в классе Г.Беспалько, которое оканчивает в 1963 году. Евгения сразу признали лидером в училище. Как вспоминает сам музыкант, "я всегда чувствовал в себе какую-то оголтелость, знал, что я крепкий, талантливый, сильный, это обстоятельство всегда позволяло мне рассчитывать на успех, даже после какой-то неудачи меня не покидало чувство уверенности в собственных силах".

За годы учебы в училище Евгений Гладков дважды - в 1961 и 1963 году - становился лауреатом республиканских музыкальных конкурсов молодых дарований.

В 1963 году Гладков поступил в Белорусскую государственную консерваторию им. А.В.Луначарского в класс И.Жиновича.

Со второй половины 1960-х годов исполнительская деятельность Гладкова набирает обороты. У музыканта было по 3-4 концерта в неделю. Евгений Гладков активно в этот период выступал как в Советском Союзе, так и за рубежом. Цимбалист объездил с гастролями полмира, побывав в Польше, Словакии, Чехии, Венгрии, Австрии, Англии, Германии, Сирии, Иордании, Анголе, Мозамбике, Мадагаскаре, Австралии и Новой Зеландии.

Наряду с выступлениями, не менее значимую часть своего внимания Гладков уделял преподавательской деятельности. Еще будучи студентом 4-го курса БГК, Гладков был приглашен на кафедру преподавать.

С 1966 года Евгений Петрович работает на кафедре народных инструментов, а с 1980 и по сегодняшний день - заведующий кафедрой струнных народных инструментов.

Главное детище Евгения Петровича - ансамбль цимбалисток "Лилея". Он - отец-основатель и бессменный его руководитель. Этот коллектив был создан по образу и подобию знаменитого Ансамбля скрипачей Большого театра СССР.

Гладков попробовал себя и в роли оркестрового дирижера, в 1973-1979 годах руководил цимбальным оркестром Белгосконсерватории. В 1970 году по окончании ассистентуры-стажировки (класс И.Жиновича) Гладков начинает преподавать спецкурсы методического плана: читает лекции по методике исполнительства на цимбалах, руководит выпускными квалификационными работами, ведет курсы в рамках проблемной лаборатории в Институте проблем культуры (1993-1994).

Он автор нескольких значимых трудов - методического пособия, а также научных редакций изданий других авторов, также он выступил в роли составителя и редактора репертуарных сборников пьес для цимбал, автор предисловий и методических рекомендаций к некоторым сборникам В.Войтика.

Евгений Гладков также внес большой вклад в совершенствование приема игры тремоло на цимбалах. В 1974 году под научной редакцией Евгения Гладкова выходит "Школа игры на цимбалах" И.Жиновича, над которой Иосиф Иосифович работал почти пятнадцать последних лет своей жизни, но так и не успел опубликовать.

За свой плодотворный и многовекторный труд выдающийся музыкант был удостоен ученого звания доцента (1981), а после - профессора (1987). В 1980 году он стал заслуженным артистом БССР, а в 1999 году цимбалисту присвоено почетное звание народного артиста Беларуси. Гладков неоднократно награжден грамотами Президиума Верховного Совета БССР (1975, 1983) и специальными премиями Президента Республики Беларусь деятелям культуры и искусства (2001, 2011).

С 1995 года он является членом президиума Всемирной ассоциации цимбалистов. В 1997 году основал и возглавил Ассоциацию белорусских цимбалистов.

Без преувеличения можно утверждать, что все представители нескольких последних поколений цимбалистов так или иначе ощутили влияние личности Евгения Гладкова непосредственно на себе. Для одних он стал кумиром, исполнителем, на которого хочется равняться, для других - мудрым учителем, дающим путевку в жизнь, для третьих - неизменно строгим председателем или членом жюри различных конкурсов, смотров и фестивалей, мнение которого вот уже несколько десятилетий подряд диктует пути дальнейшего развития цимбального искусства Беларуси.-0-