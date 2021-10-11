Народный артист Беларуси Евгений Гладков празднует юбилей

Рассылка Рассылка
ПогодаПогода
КурсыКурсы
Конвертер валютКонвертер валют
ТВ-гид ТВ-гид
ГороскопГороскоп
Фотохроника Фотохроника
ГОСОРГАНЫГОСОРГАНЫ
Президент Беларуси
Совет Министров
Совет Республики
Палата представителей
Конституционный суд
Верховный суд
Комитет государственного контроля
Генеральная прокуратура
Национальный банк
Министерство архитектуры и строительства
Министерство внутренних дел
Министерство ЖКХ
Министерство здравоохранения
Министерство иностранных дел
Министерство информации
Министерство культуры
Министерство лесного хозяйства
Министерство по налогам и сборам
Министерство образования
Министерство обороны
Министерство природных ресурсов
Министерство промышленности
Министерство связи и информатизации
Министерство сельского хозяйства
Министерство спорта и туризма
Министерство антимонопольного регулирования и торговли
Министерство транспорта и коммуникаций
Министерство труда и социальной защиты
Министерство по чрезвычайным ситуациям
Министерство финансов
Министерство экономики
Министерство энергетики
Министерство юстиции
Госкомитет по имуществу
Госкомитет по науке и технологиям
Госкомитет по стандартизации
Госкомитет судебных экспертиз
Государственный пограничный комитет
Государственный таможенный комитет
Национальный статистический комитет
Следственный комитет
Брестский облисполком
Витебский облисполком
Гомельский облисполком
Гродненский облисполком
Минский облисполком
Могилевский облисполком
Минский горисполком
Флаг Понедельник, 11 октября 2021
Минск Ясно +3°C
Версия для слабовидящих
Белта +
Новости
08:00 Лукашенко направил соболезнование Минниханову в связи с гибелью людей при крушении самолета в Татарстане Президент
07:49 Шесть человек пострадали при обрушении здания в развлекательном парке в Японии В мире
07:34 Виктория Азаренко и Александра Саснович вышли в 1/8 финала турнира в Индиан-Уэллсе Спорт
07:19 Выезда из Беларуси в ЕС на границе ожидают более 2,6 тыс. фур Общество
07:14 Мобильные датчики контроля скорости будут работать в Минске на 12 участках Регионы
07:04 Пресс-конференция о региональном цифровом форуме #GBCregions пройдет сегодня в БЕЛТА Общество
07:02 Пресс-конференция ко Дню стандартизации и Всемирному дню стандартизации пройдет сегодня в БЕЛТА Общество
07:00 Народный артист Беларуси Евгений Гладков празднует юбилей Культура
00:37 Отключение электроэнергии привело к остановке движения поездов в Токио В мире
10.10.21
10.10.21 23:49 Сборная Франции по футболу выиграла Лигу Наций-2021 Спорт
10.10.21 23:14 Число погибших в результате отравления суррогатным алкоголем в Оренбуржье выросло до 34 В мире
10.10.21 22:29 Фигуристка Виктория Сафонова заняла восьмое место на турнире серии "Челленджер" в Финляндии Спорт
10.10.21 22:13 Белорусские гандболистки сыграли вничью с немками в матче квалификации ЧЕ-2022 Спорт
10.10.21 21:47 ФОТОФАКТ: Осень в Минске Регионы
10.10.21 20:57 Кирилл Маскевич завоевал серебро ЧМ по греко-римской борьбе в Норвегии Спорт
10.10.21 20:54 Напряжение среди населения в связи с заготовкой дров снято - Дрожжа Общество
10.10.21 20:53 Селиверстов: бюджет на 2022 год формируется в условиях экономии, но реальный рост зарплат будет Экономика
10.10.21 20:37 Дрожжа заверил, что ни один кубометр круглой древесины за пределы страны не попал Экономика
10.10.21 20:26 ФОТОФАКТ: Закрытие сезона дрифта на кольцевой трассе в "Стайках" Регионы
10.10.21 20:03 Экспорт белорусского продовольствия в этом году может превысить $6 млрд - Богданов Экономика
10.10.21 19:29 "У меня будет армия перепелок". Посмотрите, какую ферму создал второклассник из Беларуси Ссылки на БелТА Плюс
10.10.21 19:15 В Китае нашли деревянные конструкции времен неолита В мире
10.10.21 18:33 Ник Бэйлен признан лучшим игроком дня по версии болельщиков КХЛ Спорт
10.10.21 18:21 Во время протестов в Риме пострадали около 40 полицейских В мире
10.10.21 17:38 На греческом острове Эвбея после сильного ливня подтопило более 200 домов В мире
10.10.21 17:21 Белорусские гребцы выиграли четыре медали на юниорском ЧЕ в Германии Спорт
10.10.21 16:43 Выезда из Беларуси в ЕС на границе ожидают более 2,6 тыс. фур Общество
10.10.21 16:37 Лукашенко направил соболезнование Президенту Грузии в связи с трагедией в Батуми Президент
10.10.21 16:25 Власти Йемена заявили о четырех погибших при террористической атаке на кортеж губернатора В мире
10.10.21 16:10 Открыта запись на первый онлайн-курс школы "Экоидеи" Общество
Все новости
Все новости
Культура
11 октября 2021, 07:00

Народный артист Беларуси Евгений Гладков празднует юбилей

Евгений Гладков. Фото из социальных сетей
Евгений Гладков. Фото из социальных сетей

11 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Народному артисту Беларуси музыканту-цимбалисту Евгению Гладкову исполняется 80 лет.

Евгений Петрович Гладков родился в Пермской области в селе Иваньково 11 октября 1941 года. С 1949 по 1963 год Евгений с семьей жил и учился в Гомеле. С самых первых дней жизни будущий цимбалист рос в окружении музыки. Дед Гладкова по материнской линии увлекался игрой на контрабасе. Мать Евгения хорошо пела, отец практиковал домашнее музицирование на фортепиано и семиструнной гитаре. Старший брат Евгения - Эдуард - был большим любителем музыки, и по его инициативе в доме появились мандолина и аккордеон.

Музыкальная деятельность Евгения началась в 7-м классе, когда он попал в самодеятельный оркестр народных инструментов при гомельском Дворце культуры железнодорожников им. В.И.Ленина, где играл на балалайке.

Судьбоносная встреча с цимбалами произошла в декабре 1958 года: будучи учеником выпускного, 10-го класса, Гладков случайно увидел объявление о наборе в кружок цимбалистов.

В 1959 году Гладков поступает в Гомельское музыкальное училище им. Н.Соколовского в классе Г.Беспалько, которое оканчивает в 1963 году. Евгения сразу признали лидером в училище. Как вспоминает сам музыкант, "я всегда чувствовал в себе какую-то оголтелость, знал, что я крепкий, талантливый, сильный, это обстоятельство всегда позволяло мне рассчитывать на успех, даже после какой-то неудачи меня не покидало чувство уверенности в собственных силах".

За годы учебы в училище Евгений Гладков дважды - в 1961 и 1963 году - становился лауреатом республиканских музыкальных конкурсов молодых дарований.

В 1963 году Гладков поступил в Белорусскую государственную консерваторию им. А.В.Луначарского в класс И.Жиновича.

Со второй половины 1960-х годов исполнительская деятельность Гладкова набирает обороты. У музыканта было по 3-4 концерта в неделю. Евгений Гладков активно в этот период выступал как в Советском Союзе, так и за рубежом. Цимбалист объездил с гастролями полмира, побывав в Польше, Словакии, Чехии, Венгрии, Австрии, Англии, Германии, Сирии, Иордании, Анголе, Мозамбике, Мадагаскаре, Австралии и Новой Зеландии.

Наряду с выступлениями, не менее значимую часть своего внимания Гладков уделял преподавательской деятельности. Еще будучи студентом 4-го курса БГК, Гладков был приглашен на кафедру преподавать.

С 1966 года Евгений Петрович работает на кафедре народных инструментов, а с 1980 и по сегодняшний день - заведующий кафедрой струнных народных инструментов.

Главное детище Евгения Петровича - ансамбль цимбалисток "Лилея". Он - отец-основатель и бессменный его руководитель. Этот коллектив был создан по образу и подобию знаменитого Ансамбля скрипачей Большого театра СССР.

Гладков попробовал себя и в роли оркестрового дирижера, в 1973-1979 годах руководил цимбальным оркестром Белгосконсерватории. В 1970 году по окончании ассистентуры-стажировки (класс И.Жиновича) Гладков начинает преподавать спецкурсы методического плана: читает лекции по методике исполнительства на цимбалах, руководит выпускными квалификационными работами, ведет курсы в рамках проблемной лаборатории в Институте проблем культуры (1993-1994).

Он автор нескольких значимых трудов - методического пособия, а также научных редакций изданий других авторов, также он выступил в роли составителя и редактора репертуарных сборников пьес для цимбал, автор предисловий и методических рекомендаций к некоторым сборникам В.Войтика.

Евгений Гладков также внес большой вклад в совершенствование приема игры тремоло на цимбалах. В 1974 году под научной редакцией Евгения Гладкова выходит "Школа игры на цимбалах" И.Жиновича, над которой Иосиф Иосифович работал почти пятнадцать последних лет своей жизни, но так и не успел опубликовать.

За свой плодотворный и многовекторный труд выдающийся музыкант был удостоен ученого звания доцента (1981), а после - профессора (1987). В 1980 году он стал заслуженным артистом БССР, а в 1999 году цимбалисту присвоено почетное звание народного артиста Беларуси. Гладков неоднократно награжден грамотами Президиума Верховного Совета БССР (1975, 1983) и специальными премиями Президента Республики Беларусь деятелям культуры и искусства (2001, 2011).

С 1995 года он является членом президиума Всемирной ассоциации цимбалистов. В 1997 году основал и возглавил Ассоциацию белорусских цимбалистов.

Без преувеличения можно утверждать, что все представители нескольких последних поколений цимбалистов так или иначе ощутили влияние личности Евгения Гладкова непосредственно на себе. Для одних он стал кумиром, исполнителем, на которого хочется равняться, для других - мудрым учителем, дающим путевку в жизнь, для третьих - неизменно строгим председателем или членом жюри различных конкурсов, смотров и фестивалей, мнение которого вот уже несколько десятилетий подряд диктует пути дальнейшего развития цимбального искусства Беларуси.-0-

Подписывайтесь на нас в
Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!
Теги
Беларусь культура праздник
Новости рубрики Культура
Фото из архива "Осень в Заосье": в музее-усадьбе Мицкевичей пройдет литературно-музыкальный фестиваль
Фото из архива Золотой гитарный репертуар и мировую премьеру сонаты исполнят в Белгосфилармонии 30 октября
Фото из архива Песни из любимых кинофильмов прозвучат во Дворце Республики ко Дню матери
ЛУЧШИЕ ФОТО НЕДЕЛИ ПО ВЕРСИИ БЕЛТА
ФОТОФАКТ: "Осенний калейдоскоп" в Ботаническом саду
Фото из архива Выставка работ современных белорусских художниц и лекции о гендерных стереотипах пройдут в БГПУ
Главное
О росте цен, ассортименте, пропагандистах и революции. Главное из речи Лукашенко о потребкооперации
В Беларуси завершен сев озимых зерновых
За сутки в Беларуси зарегистрированы 1979 пациентов с COVID-19, выписаны 1935
Селиверстов: бюджет на 2022 год формируется в условиях экономии, но реальный рост зарплат будет
Топ-новости
Экспорт белорусского продовольствия в этом году может превысить $6 млрд - Богданов
Белорусские гребцы выиграли четыре медали на юниорском ЧЕ в Германии
Дрожжа заверил, что ни один кубометр круглой древесины за пределы страны не попал
ФОТОФАКТ: Закрытие сезона дрифта на кольцевой трассе в "Стайках"
Кирилл Маскевич завоевал серебро ЧМ по греко-римской борьбе в Норвегии
Пиневич: система подачи кислорода нуждается в постоянном контроле
Беларусь рассчитывает на кратный рост поставок продовольствия в Приморский край России
ФОТОФАКТ: Золотая осень в Ботаническом саду
Ремонт домов и услуги ЖКХ лидируют среди тем обращений к Кухареву
Студенты БГМУ помогут в сборе и обработке данных по COVID-19
"Ищут лучшей жизни и имеют на это право!" Беженец из Украины о ситуации на границе с Беларусью
Гигин: ситуацией вокруг "КП в Беларуси" хотели воспользоваться, чтобы внести раскол в отношения с Россией
Совмин определил порядок проведения экспертизы безопасности при использовании атомной энергии
Жук: цель санкций против Беларуси - выбить конкурента с мировых рынков
Масочный режим и соблюдение дистанции в общественных местах станут обязательными с 9 октября
Реклама
С нами интереснее
тв программа тв программа
гороскоп гороскоп
курсы курсы
погода погода
Темы Все темы
Судьбы женщин - судьба единой Беларуси Специальный репортаж Проект "Сделано на Минщине. Опыт лучших" Спецпроект БЕЛТА "Экспертная среда" Лучшие фото БЕЛТА Год народного единства
Белорусское телеграфное агентство
Спецпроекты
Экспертная среда Судьбы, сложенные в треугольник Страницы белорусского спорта Партизанская летопись З гонарам у сэрцы Парад в День Независимости-2019 Хроника Победы Традиции суверенной Беларуси Плакаты БелТА Атомная энергетика СтопCOVID
Реклама
Реклама на БЕЛТА
Клиентам
Вход для подписчиков Продукты и услуги Разработка сайтов Новостной информер
Агентство
Об агентстве Контакты Электронные обращения Карьера в БелТА Партнеры Логотип БелТА Сообщить о работе сайта Политика конфиденциальности
RSS ВК facebook twitter odnoklassniki Instagram YouTube Telegram Zen.yandex
Свежие новости Беларуси
БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2021гг.
Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
- размещаются материалы рекламно-информационного характера.