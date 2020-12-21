"Настаўніцкая газета" стала летописью отечественного образования - Луцкий

21 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. "Настаўніцкая газета" - настоящая летопись отечественного образования, история становления и развития белорусской педагогики. Об этом заявил министр информации Игорь Луцкий на открытии выставки, посвященной 75-летию со дня выхода первого номера издания, передает корреспондент БЕЛТА.

"Публикации газеты всесторонне и полно освещают важнейшие события в области современного просвещения и жизни нашей страны в целом, проблемы белорусской средней, высшей школ и пути их решения, достижения ученых и творческие поиски студентов. Все это - благодаря слаженной работе коллектива "Настаўніцкай газеты". Создателей издания всегда отличали высокий профессионализм, самоотверженность, чувство ответственности и заинтересованное отношение к делу", - подчеркнул Игорь Луцкий.

Министр информации подчеркнул значимость прямого контакта журналистов издания с педагогами и детьми. "Вам гораздо проще чувствовать их настроение и исходя из этого делать качественную и профессиональную журналистику. Сейчас на систему образования возлагаются очень большие надежды и требования. Мы видим, что все происходящее в нынешней политической ситуации во многом зависит от работы с молодежью, поэтому ваше издание должно быть на передовой этой борьбы, - сказал Игорь Луцкий. - Воспитание подрастающего поколения, о чем не раз говорил Президент, - наша первейшая задача. Новые формы, методы, в том числе интернет и социальные сети, необходимо подключать по максимуму".

Выставка "Настаўніцкая газета". 75 гадоў з асветнікамі Беларусі" рассказывает об интересных проектах и направлениях деятельности издания. Редакция проводит пресс-туры в районы Беларуси, информационно-рекламные акции "Будзем разам!", "Апошні званок з "Настаўніцкай газетай". Часть экспонатов предоставлена издательским домом "Педагогическая пресса". Здесь можно увидеть первые номера газеты, фотографии и награды. Посетить выставочный проект можно до 21 января.

"Настаўніцкая газета" - одно из старейших периодических изданий страны. Первый номер вышел 20 декабря 1945 года. Газета освещает и анализирует проблемы образования и воспитания, вопросы педагогической науки и практики, информирует о реформах общеобразовательной школы, переустройстве систем профессиональной подготовки и высшего образования, рассказывает об обучении за рубежом. Газета входит в издательский дом "Педагогическая пресса", ориентированный на учителей, преподавателей, ученых, учащихся, студентов и их родителей.-0-