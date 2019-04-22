Нацбиблиотека подготовила виртуальный проект о Станиславе Монюшко

22 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Новый виртуальный проект "Станислав Монюшко. Музыкальный романтик с Минщины" презентуют 24 апреля в галерее "Лабиринт", сообщили БЕЛТА в Национальной библиотеке Беларуси.
Виртуальный проект о жизни и творчестве Станислава Монюшко, приуроченный к 200-летию со дня его рождения, будет представлен во время творческого вечера "Музыкой святой здесь полнится душа".
"Впервые в рамках одного информационного ресурса можно будет изучить творческое наследие Монюшко и узнать о постановках на белорусской сцене. Пользователи смогут ознакомиться с оцифрованными изданиями нотных документов второй половины XIX - начала XX веков из фондов Национальной библиотеки Беларуси, а также услышать фрагменты аудиозаписей произведений известного композитора в исполнении современных музыкантов", - рассказали в библиотеке.
Проект реализуется в рамках республиканского плана мероприятий по празднованию 200-летия со дня рождения нашего знаменитого земляка Станислава Монюшко, его юбилей включен в Список памятных дат ЮНЕСКО на 2019 год.-0-
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