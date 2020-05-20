Национальная библиотека открыла доступ к видеоархиву новейших исследований о Жировичах

20 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Национальная библиотека Беларуси к 500-летию Жировичского монастыря открыла доступ к видеоархиву новейших исследований, посвященных Жировичам и белорусской книжности. Об этом БЕЛТА сообщил заместитель генерального директора Национальной библиотеки Алесь Суша.

"20 мая - праздник Жировичской чудотворной иконы Богородицы. В этом году исполняется 550 лет со дня чудесного явления знаменитой иконы и 500 лет со времени основания Жировичского монастыря. Хотя главные торжества в Жировичах пока не могут пройти, Национальная библиотека Беларуси подготовила свой подарок к юбилею. Сегодня онлайн-доступ к видеоархиву новейших исследований, посвященных Жировичам и белорусской книжности, открыт для всех. Они включают видеозаписи выступлений известных отечественных и зарубежных ученых, их презентации, доклады, фотодокументы и другие ценные материалы, раскрывающие ранее неизвестные страницы нашего общего прошлого", - рассказал Алесь Суша.

Основой для видеоархива послужили материалы XVI Международных книговедческих чтений, посвященных 500-летию со дня основания Жировичского монастыря и библиотеки, которые состоялись 15 мая. В этом году они проходили в формате видеоконференций в режиме реального времени с возможностью широкого общения. На портале библиотеки было зарегистрировано более 100 выступающих из Беларуси, Литвы, Польши, России и Украины. Ученые представили около 60 статей для публикации в материалах конференции.

Символично, что в этом году книговедческие чтения были посвящены 500-летию основания знаменитого Жировичского монастыря и библиотеки. Монастыри издавна были центрами культуры и книжности: здесь переписывались и издавались ценнейшие книги, были основаны первые библиотеки и школы. В течение пяти веков в Жировичском монастыре создавались и хранились лучшие образцы книжной, художественной, духовной культуры нашего народа, интеллектуальные памятники, действовали учебные заведения для светских и духовных лиц.

Как отметили в Национальной библиотеке, видеоархив будет пополняться.-0-