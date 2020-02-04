Национальная библиотека раскроет тайны Брестской Библии на книжной выставке в Минске

4 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Первым мероприятием XXVII Минской международной книжной выставки-ярмарки станет презентация издательских проектов Национальной библиотеки Беларуси, посвященных главной книге 2019 года - Брестской Библии. Об этом БЕЛТА сообщили в учреждении.

Факсимильное воспроизведение Брестской Библии 1563 года вызвало настоящий информационный взрыв. Ее презентации прошли не только в разных городах Беларуси, но также и на мировых книжных выставках и ярмарках, например, во Франкфурте-на-Майне и Москве. Опубликованное Национальной библиотекой факсимиле стало самым большим изданием за всю историю белорусской книжности. Все это лишь разожгло интерес к знаменитому книжному памятнику, однако не раскрыло многих его тайн. В связи с этим Национальная библиотека подготовила еще три издания, которые будут представлены публике.

Первое - это только что выпущенная научная монография авторства заместителя генерального директора Национальной библиотеки Алеся Суши, которая приоткрывает ряд неизвестных и малоизвестных страниц в истории знаменитой книги. "Хорошо иллюстрированная монография не только описывает обстоятельства создания этого книжного памятника, но и делает попытку осмыслить его значимость не только как произведения искусства, полиграфического шедевра, религиозной ценности, литературного и научного труда наших предков, но и важного артефакта современности", - рассказали в НББ.

Второе - это комплект репродукций наиболее красивых и представительных страниц Брестской Библии, которые выполнены в оригинальном размере и передают всю значимость раритета XVI века. Третье - это электронное издание, посвященное Бресту, его истории и культурному наследию, в котором можно познакомиться и с материалами о Брестской Библии.

Презентация состоится 5 февраля на центральной площадке Национального стенда Беларуси сразу после торжественного открытия XXVII Минской международной книжной выставки-ярмарки.-0-