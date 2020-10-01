Национальная библиотека разместила рукописи белорусских поэтов и композиторов на онлайн-ресурсе

1 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Национальная библиотека представила новый онлайн-ресурс "Рукописи современных белорусских авторов из фондов Национальной библиотеки Беларуси", сообщили БЕЛТА в НББ.

Сегодня пользователи могут увидеть около 300 произведений белорусских поэтов и композиторов, которые заключили авторские договоры с библиотекой. Среди них - Игорь Лученок, Дмитрий Смольский, Андрей Мдивани, а также совсем молодые талантливые представители музыкального искусства Вячеслав Петько, Никита Бельтюков, Алексей Пилатов. Ресурс содержит ноты разных по жанрам и тематике музыкальных произведений, тексты к песням. Есть народные танцы и песни, оперы и мюзиклы, симфонии и сюиты, романсы и рэп, патриотические и колыбельные песни, духовная музыка. Планируется, что к концу года онлайн-ресурс будет насчитывать свыше 600 произведений 98 авторов.

"Особое место занимают музыкальные произведения на стихи классиков белорусской литературы. Здесь можно найти "Пахне чабор" Петруся Бровки, "Восень" Якуба Коласа, "Сінявокая ноч" Максима Богдановича, "Агеньчык" и "О мой цудоўны край" Владимира Короткевича, "Край залаты" Рыгора Бородулина, а также "Да Немана" Адама Мицкевича", - рассказали в библиотеке.

Каждый представленный в ресурсе документ имеет описание со сведениями об авторе, годе создания, языке, предметной области, виде и жанре музыкального произведения. Информацию можно пролистывать последовательно или отсортировать по заданным параметрам. Для удобства массив документов дифференцирован по содержанию и в результате выделены две коллекции: "Ноты" и "Текст песен". Кроме того, предусмотрена возможность многоаспектного поиска необходимых документов по названию, автору, году создания, предметной рубрике. В качестве меток указаны названия музыкальных инструментов, которые используются при исполнении произведения. В связи с этим ресурс можно использовать для обучения.

Источник будет интересен историкам, музыковедам, преподавателям и студентам музыкальных учреждений, ученикам музыкальных школ.-0-