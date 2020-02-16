Национальный художественный музей познакомит с живописью и графикой Юрия Хилько

16 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Выставка живописи и графики Юрия Хилько "Тень ветра" откроется 19 февраля в Национальном художественном музее Беларуси, сообщили БЕЛТА в учреждении.

В экспозиции будут представлены около 50 произведений художника, созданных на протяжении 18 лет. Выставка приурочена к 60-летию автора.

По своему духу графические и живописные работы Юрия Хилько близки к лирической абстракции, где сиюминутность возникновения образа главенствует над продуманным построением композиции. "Принцип случайности - один из ключевых в истории современного искусства - художник осваивает как метод. Его композиции рождаются быстро, спонтанно, экспрессивно. Однако это - утонченная графическая экспрессия, где присутствуют и легкая, почти карандашная контурность, и сложная колористическая нюансировка. В своих абстрактных композициях Юрий Хилько часто прибегает к приему наслоений цветовых пятен, добиваясь сложной фактуры и иллюзии глубины", - рассказали в НХМ.

Несмотря на универсальность языка абстракции, в произведениях Юрия Хилько ощутима прочная связь с белорусской культурой: "Природа, история, фольклор, да все, что есть и происходит и будет происходить в Беларуси - это то, чем я постоянно восхищаюсь", - говорит художник. Ключ к разгадке кроется и в названиях его работ - "Купалье", "Коляда", "На краю Ясельды".

Значимое место в творчестве Юрия Хилько занимает книжная иллюстрация. В этом виде графики художник проявляет себя как искусный мастер тонкого рисунка со скрупулезной проработкой деталей и фигуративных композиций.

На выставке представлены иллюстрации к книгам "Поговорки и пословицы - мудрого языка привязки"(2017), "Бежала лисичка возле леса близко" (2018), Михай Эминеску "Лучафэрул" (2017).

Юрий Хилько родился 13 февраля 1960 года в городе Барановичи Брестской области. В 1980 году окончил Минское художественное училище, в 1991-м - Белорусский театрально-художественный институт (ныне Белорусская государственная академия искусств). С 2007 года возглавляет кафедру графики БГАИ, преподает. Среди его выпускников - многие известные современные белорусские художники. С 1993 года - член Белорусского союза художников. Работы Юрия Хилько находятся в собраниях Национального художественного музея, Национального центра современных искусств в Минске, во многих областных музейных собраниях Беларуси, в коллекциях галерей и центров современного искусства России, Германии, Швеции, Индии, Италии, Польши, США.

Выставка будет работать по 16 марта.-0-