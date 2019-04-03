Национальный исторический музей организует встречу с историком моды Светланой Ванькович

3 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Кандидат искусствоведения и историк моды Светлана Ванькович из Санкт-Петербурга 5 апреля проведет в Национальном историческом музее Беларуси экскурсию по выставке "Приглашение на бал", демонстрирующей платья из коллекции маэстро Александра Васильева, сообщили БЕЛТА в музее.

"Крупнейшая в мире частная коллекция костюмов из фонда Александра Васильева предоставляет возможность совершить путешествие во времени, познакомившись с бальными платьями и нарядами торжественных церемоний с 1915 по 2015 год. Более сотни моделей и эффектных аксессуаров, созданных великими кутюрье и знаменитыми домами мод, раскроют перед посетителями историю развития бальных и вечерних нарядов буквально по десятилетиям во всем их стилистическом разнообразии", - рассказали в музее.

Эксклюзивная встреча с давним другом и коллегой маэстро Светланой Ванькович дополнит визуальное восприятие уникальной частной коллекции бальных костюмов профессиональными комментариями и будет интересна широкой аудитории без ограничения по возрасту.

Светлана Ванькович - специалист в области истории и теории костюма, прикладного искусства, зарубежной и российской моды. Член Международной ассоциации искусствоведов и критиков, член Санкт-Петербургского Союза художников. Активно работает в жюри на российских и международных конкурсах моды и стиля.

Выставка "Приглашение на бал" из крупнейшей в мире коллекции костюмов известного историка моды, искусствоведа, коллекционера, театрального художника, телеведущего программы "Модный приговор" Александра Васильева открылась 3 марта и будет работать по 30 мая.-0-