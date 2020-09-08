Национальный исторический музей покажет ретроспективную выставку о жизни Минска

8 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Выставка "Геалакацыя Мінск. Графіка ХХ ст." начнет работу 11 сентября в Национальном историческом музее Беларуси. Она приурочена ко Дню города Минска, сообщили БЕЛТА организаторы.

В экспозицию войдут около 30 живописных и графических работ из собрания музея. На них можно увидеть знакомые места, площади и улицы белорусской столицы. "Это своеобразная ретроспектива последних 200 лет существования Минска. Каждый период имеет свои особенности, знаковые для горожан события: урбанизация, военные разрушения, строительство новых микрорайонов и возрождение исторического центра, праздники и будни минчан", - рассказали в музее.

"Художники выступают в роли историографов белорусской столицы, по-своему изображают ее на полотнах и бумаге. Однако каждому удается передать то, что называют душой города, - отметили организаторы. - Так реконструкции городских панорам и памятников зодчества Виктора Стащенюка показывают Минск в начале XIX века. Работы Николая Дучица позволяют увидеть столицу в довоенное время, в период оккупации и разрушений".

Живописные и графические работы 1950-1960-х годов пронизаны атмосферой большой стройки, надеждой на светлое будущее, настроением мирной и спокойной жизни. Этот период находит отражение в работах Анатолия Тычины.

В произведениях 1970-1980-х годов прослеживается ностальгия по старому городу, интерес к историческому наследию, новая динамика города. В этом периоде выделяются работы Екатерины Поплавской. "Ее картины пронизаны интересом к городской архитектуре, отличаются определенным "урбанизмом", мастерством владения графическими техниками", - подчеркнули в музее.

Представленные произведения - интересный документальный материал для исследователей архитектуры и городского быта.-0-