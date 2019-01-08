Национальный исторический музей приглашает на выставку художественных фотографий к 70-летию КНР

8 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Выставка художественных фотографий "Китай вчера и сегодня. Историческая и современная китайская архитектура" декана архитектурного факультета Белорусского национального технического университета доктора архитектуры, профессора Армена Сардарова будет работать в Национальном историческом музее 10-20 января, сообщили БЕЛТА в музее.

Выставка посвящена 70-летию образования Китайской Народной Республики. Фотографии к ней сделаны в Пекине и Шэньчжэне в 2017 году. "Китайская культура внесла огромный вклад в мировую цивилизацию. Философия, живопись, поэзия Китая оказали существенное влияние на культуры разных странах - от Европы до Америки и Азии. Одним из самых значительных достижений китайской культуры стала архитектура, развитие которой продолжается уже более 4 тыс. лет. Уникальные здания, мосты, сады и парки Китая имеют неповторимый облик, воплощающий одновременно практичность и эстетику. В XXI веке китайские архитекторы продолжают вековые традиции, создают свои произведения с помощью современных технологий и материалов", - отметили в музее.

Автор работ - Армен Сардаров, архитектор-ученый, архитектор-практик, фотохудожник, автор многих книг и статей, архитектурных произведений, среди которых памятный знак "Начало дорог Беларуси" в Минске, скульптурная композиция "Мацi-Пастаўшчына" в Поставах, скульптурная композиция "Богоматерь" в Молодечно и другие. Издано пять фотоальбомов с его работами, в том числе "Золотые пояса Беларуси", "Поэзия дорог", "Мацi-Зямля". Его выставки проходили в Национальном художественном музее, Дворце искусств, Доме дружбы, БНТУ. Главные темы фоторабот - белорусская природа, дороги, архитектура.

Презентация выставки состоится 16 января в 17.00. Выставочный проект организован при поддержке Белорусского национального технического университета и Института Конфуция по науке и технике БНТУ. Главная миссия института - содействие росту понимания Китая и китайской культуры. Институт проводит совместные форумы, конкурсы, выставки, что способствует укреплению дружбы и сотрудничества Китая и Беларуси.-0-

Фото с сайта histmuseum.by