Национальный конкурс "Лістапада-2019" пройдет 5-7 ноября

15 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Показы фильмов национального конкурса XXVI Минского международного кинофестиваля "Лістапад" пройдут 5-7 ноября в столичных кинотеатрах, сообщил сегодня координатор конкурса Николай Лавренюк на пресс-конференции, передает корреспондент БЕЛТА.

Программа национального конкурса включает 5 работ игрового кино, 9 документальных фильмов и 6 анимационных лент. Во внеконкурсную программу "Белорусская панорама" вошли 4 картины.

Основную конкурсную программу кинофестиваля "Лістапад-2019" представили в Минске Конкурс игрового кино включает 12 картин, документального кино - 13, "Молодость на марше" - 12. В программе фильмов для детской и юношеской аудитории "Лістападзік", показы которых пройдут с 2 по 5 ноября, представят 8 картин.

Оценивать фильмы национального конкурса будут белорусский режиссер-документалист Ольга Дашук, продюсер и отборщик фильмов для Гётеборгского кинофестиваля в Швеции Фредди Ольссон во главе с режиссером из Польши Кшиштофом Занусси.

XXVI Минский международный кинофестиваль "Лістапад" пройдет с 1 по 8 ноября под слоганом "К радости". Его учредителями выступают Министерство культуры и Минский городской исполнительный комитет. Организатор - Центр визуальных и исполнительских искусств "АРТ Корпорейшн".

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Билеты на открытие "Лістапада-2019" можно будет купить с 21 октября "Ведется большая подготовительная работа в кинотеатрах. Уже 21 октября в интернете и кассах кинотеатра "Москва" можно будет приобрести билеты на открытие кинофестиваля", - сказала Ольга Боговарова.