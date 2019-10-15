Национальный конкурс "Лістапада-2019" пройдет 5-7 ноября

15 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Показы фильмов национального конкурса XXVI Минского международного кинофестиваля "Лістапад" пройдут 5-7 ноября в столичных кинотеатрах, сообщил сегодня координатор конкурса Николай Лавренюк на пресс-конференции, передает корреспондент БЕЛТА.
Программа национального конкурса включает 5 работ игрового кино, 9 документальных фильмов и 6 анимационных лент. Во внеконкурсную программу "Белорусская панорама" вошли 4 картины.
Оценивать фильмы национального конкурса будут белорусский режиссер-документалист Ольга Дашук, продюсер и отборщик фильмов для Гётеборгского кинофестиваля в Швеции Фредди Ольссон во главе с режиссером из Польши Кшиштофом Занусси.
XXVI Минский международный кинофестиваль "Лістапад" пройдет с 1 по 8 ноября под слоганом "К радости". Его учредителями выступают Министерство культуры и Минский городской исполнительный комитет. Организатор - Центр визуальных и исполнительских искусств "АРТ Корпорейшн".
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