Научно-просветительская экспедиция "Дарога да святыняў" отправляется 28 августа из Минска

Свято-Духов кафедральный собор в Минске. Фото из архива

27 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Международная научно-просветительская экспедиция "Дарога да святыняў" отправляется 28 августа от Свято-Духова кафедрального собора в Минске к столице Дня белорусской письменности - Слониму, сообщил журналистам писатель, публицист, критик, переводчик Анатолий Бутевич, передает корреспондент БЕЛТА.

Экспедиция - одно из главных событий Дня белорусской письменности. "Участники мероприятия (священники, писатели, ученые, артисты) пронесут Благодатный огонь от Гроба Господня и Загорье-Столовичскую икону Божией Матери по населенным пунктам страны. Старт будет дан 28 августа от Свято-Духова кафедрального собора в Минске", - рассказал Анатолий Бутевич. Конечным пунктом экспедиции станет город Слоним - столица Дня белорусской письменности нынешнего года.

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