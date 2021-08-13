НББ объявила конкурс на лучшее эссе о творчестве Змитрока Бядули

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13 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Национальная библиотека Беларуси объявила литературный конкурс эссе "Белорусский соловей", посвященных творчеству Змитрока Бядули . Об этом БЕЛТА сообщили в информационно-аналитическом отделе НББ."В честь 135-летнего юбилея со дня рождения белорусского писателя и языковеда Змитрока Бядули хочется не просто вспомнить жизненный путь и судьбу талантливого человека, а почтить его память благодаря переосмыслению творческой личности автора и его произведений", - подчеркнули в библиотеке.Для участия необходимо написать эссе с сюжетной линией по одному из предложенных произведений писателя: "Салавей", "Сярэбраная табакерка", "Бондар", "На каляды к сыну".По словам организаторов, это уже второй конкурс, посвященный творчеству писателей литературного объединения "Маладняк". Он является частью проекта "На хвалі часу, у плыні жыцця", реализуемого Национальной библиотекой Беларуси совместно с Государственным музеем истории белорусской литературы, Белорусским государственным архивом-музеем литературы и искусства, издательским домом "Звязда".Работы принимаются с 1 по 31 октября. Подробности об условиях проведения конкурса можно узнать на сайте Национальной библиотеки.-0-