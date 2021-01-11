НББ представила около 70 документов на выставке о Конституции

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11 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Тематическая выставка "Конституции Республики Беларусь: права, обязанности, ответственность" открылась сегодня в Национальной библиотеке Беларуси, сообщили БЕЛТА организаторы. "Конституция является правовым фундаментом государственной и общественной жизни, основным источником национальной правовой системы. Она определяет конституционный строй, главные устои государства и обеспечивает своими предписаниями и установлениями их стабильность и надежную защиту, укрепляет политический и идеологический плюрализм, а также правовой статус человека и гражданина", - отметили в библиотеке. Конституция обладает верховенством в отношении всех других правовых актов, составляет ядро правовой системы государства. Документ состоит из преамбулы, основной части и заключительных, переходных положений. Отличительными чертами действующей Конституции являются закрепление в качестве экономической основы разнообразия форм собственности, установление равенства государства и гражданина, наличие у них взаимных обязательств, разделение и взаимодействие властей и ориентация законодательства на общепризнанные принципы международного права. По словам организаторов, экспозиция насчитывает около 70 документов. Посетители смогут увидеть книги, авторефераты диссертаций, периодические издания. Тематические разделы затрагивают такие вопросы, как значение Конституции, ее создание и принятие, исторические вехи Конституции БССР 1919, 1927, 1937, 1978 годов, а также роль конституционного контроля в Беларуси на современном этапе. Проект посвящен Дню Конституции. Выставка адресуется законодателям, научным работникам, преподавателям, аспирантам и студентам юридических и исторических факультетов, политологам и всем, кто интересуется конституционным правом и историей государства и права. Посетить экспозицию можно по 28 марта.-0- Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!