НББ проводит конкурс для школьников к 85-летию Рыгора Бородулина

7 мая, Минск /Анна Синицкая - БЕЛТА/. Национальная библиотека Беларуси подготовила конкурс для школьников к 85-летию со дня рождения белорусского поэта Рыгора Бородулина, сообщили БЕЛТА в учреждении.

Участниками конкурса могут стать учащиеся 4-11 классов. Для этого им нужно сделать плакаты с цитатами поэта и написать эссе. "Мы хотим заинтересовать школьников белорусским языком и литературой, обратить внимание общественности на важность чтения. Наши основные цели - воспитание подрастающего поколения на лучших образцах отечественной литературы, содействие внедрению дополнительных форм обучения, расширение возможностей для самореализации и развития творческого потенциала личности", - рассказали в НББ.

Конкурсные работы принимаются до 31 июля. Результаты будут объявлены 28 августа на портале Национальной библиотеки, а также в августовском номере журнала "Выхаванне і дадатковая адукацыя", где будут напечатаны лучшие конкурсные работы.-0-

Фото Национальной библиотеки Беларуси