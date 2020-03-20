Недели Германии в Беларуси перенесли на неопределенный срок

20 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. В связи с последними событиями, связанными с распространением коронавируса, запланированные мероприятия Недель Германии в Минске и регионах Беларуси переносятся на неопределенный срок. Об этом БЕЛТА сообщили в посольстве Германии в Минске.

"Пока свою работу продолжает выставка "Пути немецкого искусства" во Дворце искусства. Дальнейшая информация будет своевременно опубликована на сайте artpalace.by. Институт имени Гете в Беларуси планирует проводить некоторые мероприятия онлайн", - отметили в дипмиссии.

Недели Германии проходят в Беларуси уже 17 лет. Мероприятия знакомят жителей Минска и регионов Беларуси с немецкой культурой и языком. В этом году в нарушение традиции Недели Германии решили провести весной, а не осенью, и открыли их 10 марта выставкой "Пути немецкого искусства". Экспозиция включает около 400 работ более 100 авторов.-0-