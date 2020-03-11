Выставка "Пути немецкого искусства" открыла Недели Германии в Беларуси

11 марта, Минск /Алина Гришкевич - БЕЛТА/. Экспозиция "Пути немецкого искусства", которая демонстрируется в столичном Дворце искусств, открыла Недели Германии в Беларуси, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Выставка дает уникальную возможность познакомиться с разнообразием послевоенного искусства Восточной и Западной Германии начиная с 1949 года. Экспозиция включает около 400 работ более 100 авторов. В их числе произведения всемирно известных мастеров Йозефа Бойса и Зигмара Польке. Живопись, графика, фотография, видео, скульптура и инсталляции - всего представлено 60 видов современного искусства.

По словам директора Института имени Гете в Минске Якоба Рачека, экспозиция будет интересна как профессионалам, так и просто любителям искусства.

Выставка организована Институтом имени Гете в Минске, Институтом связей с зарубежными странами и Дворцом искусства.

В целом в программе Недель Германии запланировано большое количество разноплановых мероприятий не только для жителей столицы, но и других городов Беларуси.

Продлятся недели Германии по 30 апреля. Они традиционно проводятся посольством ФРГ совместно с Институтом имени Гете в Минске, представителями немецких культурных организаций в сотрудничестве с белорусскими учреждениями и партнерами.-0-

Фото Алины Гришкевич