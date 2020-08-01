НХМ приглашает познакомиться с пейзажной живописью белорусских мастеров ХХ века

1 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Выставка "Пейзаж. Мировосприятие" по 27 сентября будет работать в Национальном художественном музее, сообщили БЕЛТА организаторы.

"Человеку всегда было свойственно всматриваться в мир окружающей его природы. Многообразие и красота естественных ландшафтов издавна привлекали внимание живописцев. Используемый первоначально в качестве фона для изображения тематических сцен, исторических событий и портретов, с XVI века пейзаж выделился в самостоятельный жанр изобразительного искусства и приобрел популярность среди художников различных стран, школ и направлений. Не исключением стало и отечественное изобразительное искусство", - рассказали в музее.

Для белорусских пейзажей характерны национально-романтическое настроение, лиричность, камерность и созерцательный характер. Во второй половине ХХ века роль этого жанра в белорусском изобразительном искусстве возросла и стала особенно актуальна. Благодаря значительным пластическим и композиционным возможностям, ярким колористическим решениям художники-пейзажисты не только отображают на своих полотнах всю многогранную красоту природы, но и преподносят зрителю собственную концепцию мировосприятия.

В экспозиции представлено около 20 живописных работ из коллекции Национального художественного музея, созданных во второй половине ХХ века такими мастерами, как Евгений Красовский, Константин Космачев, Николай Казакевич, Леонид Щемелев. Картины небольшого формата позволят зрителю познакомиться с редко выставляемыми экспонатами из фондов музея.-0-