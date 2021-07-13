Ночная экскурсия и романтическая премьера: Могилевский драмтеатр закрывает сезон

13 июля, Могилев /Юлия Евменькова - БЕЛТА/. Могилевский областной драматический театр 30 июля закроет 133-й сезон. В этот день зрителей ждет много сюрпризов, в том числе ночная экскурсия по театру и премьера романтической трагикомедии, рассказала корреспонденту БЕЛТА главный режиссер учреждения культуры Татьяна Пацай.

"Впервые за всю историю нашего театра мы решили приоткрыть занавес и познакомить могилевчан и гостей города с нашим закулисьем - местом, где творческий процесс не прекращается ни на минуту, - отметила главный режиссер. - Поэтому к закрытию очередного театрального сезона мы готовим увлекательный и атмосферный проект "Ночь в театре".

Зрителей ждет насыщенная четырехчасовая программа, которая возьмет старт в 20.00 и продлится до полуночи. Она будет состоять из нескольких тематических блоков. Прежде всего театралов ждет долгожданная премьера и творческий дебют нового главного режиссера на могилевской сцене - спектакль "Отдай мое сердце". Постановка перенесет нас в Нью-Йорк 60-х годов прошлого века и расскажет о всепоглощающей любви, взаимопонимании и доверии между мужчиной и женщиной. Романтика, танцы, смех и ссоры влюбленных - и все это под музыку одного из самых коммерчески успешных музыкантов XX столетия Элвиса Пресли.

После премьерного показа зрители совершат прогулку по всем творческим цехам, в том числе бутафорскому и костюмерному. Они узнают историю могилевского театра и услышат многочисленные легенды и притчи, связанные с этим местом. Также они смогут почувствовать себя в роли актеров - примерить костюм, нанести грим и даже принять участие в театрализации. Желающие попробуют свои силы в актерском мастерстве, поучаствуют в мастер-классах и сделают фото на память.

"Ночной театр приготовил для своих посетителей много необычного: например, у них будет возможность увидеть парадный китель, расшитый золотыми нитями, - рассказала Татьяна Пацай. - Возраст этого экспоната даже старше Могилевского драмтеатра и насчитывает более 140 лет. По легенде этот костюм передали театру представители царского рода. Даже по прошествии стольких лет он сохранился в очень неплохом состоянии".

В ночь закрытия 133-го сезона с участниками проекта будут работать сталкеры - актеры, которые станут проводниками по ночному театральному миру. За предложенное время они покажут зрителям несколько локаций, в том числе организуют экскурсию по сцене. Количество мест на участие в проекте "Ночь театра" ограничено - всего 80 билетов. Несмотря на то, что их цена намного выше привычной для могилевчан стоимости - Br35, в театральной кассе на 30 июля практически все распродано.-0-