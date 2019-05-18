Номер певицы ZENA украсит финальное шоу "Евровидения" - французский журналист

18 мая, Тель-Авив /Светлана Сухарко - БЕЛТА/. Номер певицы ZENA украсит финальное шоу международного конкурса песни "Евровидение-2019". Таким мнением с корреспондентом БЕЛТА поделился французский журналист Фабиан Рондан.

"ZENA - молодая девушка, у которой много энергии. Ее песня очень подвижная и энергичная. Номер белорусской участницы станет хорошим украшением финала", - сказал Фабиан Рондан.

По его словам, сложно делать прогнозы, кто победит в песенном форуме. "В этом году очень большая конкуренция. Много стран претендуют на победу и на ТОП-10. Я уверен, что Беларусь покажет хороший результат", - добавил французский журналист.

Итальянский журналист Энрико Пичеро считает, что участие в международном конкурсе песни "Евровидение-2019" позволит белорусской певице стать известной в Европе. "ZENA великолепно поет и танцует. Она уже известна в Беларуси, и "Евровидение" является для нее шансом стать известной во всей Европе. Я думаю, она займет отличное место в финале", - отметил Энрико Пичеро.

Финальное шоу международного конкурса песни "Евровидение-2019" пройдет сегодня. На главную сцену песенного форума в Expo Tel Aviv выйдут представители 26 стран. Певица ZENA исполнит свою песню "Like it" под 19-м номером.

Прямую трансляцию финала традиционно будут вести телеканалы Белтелерадиокомпании: "Беларусь 1" и международный спутниковый "Беларусь 24" .

Израиль проводит "Евровидение" в третий раз. Ранее он принимал песенный форум в 1979 и 1999 годах. Слоган "Евровидения-2019" - Dare To Dream ("Не бойся мечтать").-0-