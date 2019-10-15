Новинки белорусского книгоиздания представят на крупнейшей выставке во Франкфурте-на-Майне

15 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусские книгоиздатели примут участие в книжной выставке во Франкфурте-на-Майне, сообщили БЕЛТА в Министерстве информации.

"Делегация отечественных издателей, книгораспространителей и полиграфистов на крупнейшем книжном форуме мира представит новинки белорусского книгоиздания - это более 500 книжных наименований различной тематики. Особое внимание уделено теме 75-летия освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков и Году малой Родины, - рассказали в ведомстве. - Также на стенде Беларуси состоятся презентации книг немецких авторов, изданных в нашей стране".

71-я Франкфуртская международная книжная выставка-ярмарка пройдет с 16 по 20 октября и соберет любителей книг, писателей и профессионалов издательской деятельности со всего мира. Почетным гостем в этом году объявлена Норвегия. Франкфуртская книжная ярмарка считается самым престижным и масштабным международным мероприятием не только в литературной и издательской сфере, но и в целом в области культуры. Ежегодно форум принимает около 300 тыс. гостей и представляет порядка 400 тыс. книг.-0-