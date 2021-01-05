5 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Новогодний бал в Большом театре Беларуси пройдет в ночь с 13 на 14 января, сообщили БЕЛТА организаторы.

Тема новогоднего бала в этом году - сказочная история о Спящей красавице. "Формат праздника приятно удивит даже наших постоянных зрителей: танцев будет больше. Но главное - те, кто решит принять участие в основной программе бала и будут ходить на репетиции, смогут выступить на главной сцене театра", - рассказала балетмейстер-постановщик заслуженная артистка Беларуси Юлия Дятко.

Полонез, контрданс, три разных вальса, полька, две кадрили - французская и вирджинская - такие танцы Юлия Дятко заявила для основной программы бала. Она будет состоять из двух отделений.

Во время антракта в фойе также сыграет оркестр, и зрители смогут уже в свободной форме пройтись, например, в вальсе. "Кстати, самые разные развлекательные мероприятия будут работать в фойе, начиная с 8 часов вчера. И обратите внимание, что Новогодний бал продлится до часа ночи", - отметили организаторы.

Планируется, что основная танцевальная программа бала будет перемежаться с яркими вокальными и балетными номерами в исполнении звезд театра. То есть у участников будет уникальная возможность быть на одной сцене с признанными мэтрами Большого.

"Сейчас проходят репетиции, мы готовимся к празднику. У участниц будут красивые бальные платья в пол, а у мужчин фраки, смокинги или элегантные костюмы. Партнеров для танца ищут сами желающие", - подчеркнули организаторы.

Этот Новогодний бал пройдет в 12-й раз. Над ним работают: дирижеры - обладатель медали Франциска Скорины Иван Костяхин и Олег Лесун, режиссер-постановщик Наталья Кузьменкова, балетмейстер-постановщик заслуженная артистка Беларуси Юлия Дятко, режиссер концертных программ в Камерном зале имени Л.П.Александровской Елена Медякова, художники Екатерина Булгакова и Екатерина Шиманович, главный хормейстер народная артистка Беларуси Нина Ломанович.-0-