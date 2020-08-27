Новый формат "Славянского базара" планируется сохранить

27 августа, Витебск /Ольга Богачева - БЕЛТА/. Концептуальные подходы к проведению юбилейного XXX "Славянского базара" обсудили сегодня на заседании Витебского облисполкома, передает корреспондент БЕЛТА.

Свои предложения по данному вопросу озвучил руководитель форума, генеральный директор Центра культуры "Витебск" Глеб Лапицкий. Он предложил придерживаться временного промежутка проведения фестиваля в четыре дня (в прежние годы форум длился порядка недели). Сокращение сроков позволит объемно наполнить программу и максимально задействовать все ресурсы. Также руководитель форума считает целесообразным вновь использовать для фестивальных проектов крытые площадки и развивать мероприятия в формате open air, которые наиболее востребованы молодежью.

Особое внимание Глеб Лапицкий считает необходимым уделить рекламно-информационной кампании фестиваля внутри Беларуси и за пределами, индивидуальной работе со спонсорами, внедрением новых рекламных услуг. В этой связи дирекция форума предлагает провести промотур юбилейного фестиваля в разных странах мира, по возможности совместить его с национальными отборами на вокальные конкурсы.

"Наша важнейшая задача - максимальный процент окупаемости и заполнение залов от продажи билетов", - подчеркнул Глеб Лапицкий.

В этом году "Славянский базар в Витебске" прошел с 16 по 19 июля. В нем приняли участие представители 23 стран мира. На фестивале было аккредитовано 3,7 тыс. человек, в том числе звезды класса А, участие которых организаторам удалось сохранить, несмотря на все организационные трудности. Также были привлечены к работе 130 волонтеров, что укрепило работу многих фестивальных служб. На 15 фестивальных площадках, в числе которых были и новые (открытая сцена у концертного зала "Витебск" и территория парка им. Советской Армии) прошло более 100 мероприятий. В них приняли участие 67,5 тыс. зрителей. События форума освещали более 330 аккредитованных представителей СМИ.-0-