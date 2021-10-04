Новый концертный сезон в Софийском соборе откроют выступления польских исполнителей

4 октября, Витебск /Корр. БЕЛТА/. В Музее истории архитектуры Софийского собора 10 октября откроют 39-й концертный сезон. Публику ждут выступления музыкантов из Польши - Даниэля Прайзнера (орган) и Виктории Олексиньской (сопрано), сообщили БЕЛТА в музее.

Даниэль Прайзнер с отличием окончил Краковскую академию музыки по классу органа, затем продолжил совершенствовать мастерство в Амстердамской консерватории. Как участник программы Sokrates/Erasmus обучался в Высшей школе музыки и театра в Гамбурге по классу органа и клавесина. Он доцент Краковской академии музыки, доктор искусств, преподает в Государственной музыкальной школе имени А.Малявского. Органист выступает в Беларуси, Польше, Нидерландах, Японии, Германии, Норвегии, России и других странах.

Виктория Олексиньска - студентка Краковской академии музыки по классу вокала, участница вокальных конкурсов в Польше.

В программе концерта - произведения Букстехуде, Перголези, Генделя, Кребса, Баха, Мендельсона, Моцарта и Уэббера. Начало в 15.00.-0-