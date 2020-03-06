Новый сезон бесплатных публичных лекций о музыке открывается 7 марта в НББ

6 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Национальная библиотека Беларуси во время "Часа музыки" открывает 7 марта новый сезон бесплатных публичных лекций "Белорусская музыка от истоков до наших дней", сообщили БЕЛТА в учреждении.

"На наших лекциях мы постараемся представить всю панораму развития музыкальной культуры Беларуси от эпохи Средневековья до современной белорусской композиторской школы, от анонимных сочинений до выдающихся произведений известных отечественных композиторов. Познакомим слушателей со всевозможными экспериментами и поисками, характеризующими композиторское творчество наших дней", - рассказали в НББ.

Лекции будут сопровождаться музыкальными фрагментами, а некоторые занятия будут целиком посвящены прослушиванию музыки. "Кроме этого, мы подготовили для посетителей еще три концерта-лекции, организованные совместно с арт-пространством "Мир классической музыки" и Национальной академией наук Беларуси. Открывает сезон фортепианный концерт Андрея Киранова. Очередной раз порадует публику полюбившаяся всем музыкальная капелла Cantus Alba Rutheniae под руководством кандидата искусствоведения Галины Цмыг. А завершит музыкальный проект очаровательный дуэт рояль & цимбалы Елизаветы и Ирины Морозовых", - отметили в учреждении.

Цикл лекций предназначен для широкой аудитории - от любителей музыки до профессионалов.-0-