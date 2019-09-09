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09 сентября 2019, 19:01

Новый сезон в Белгосфилармонии: от классики и хоровых песнопений до популярной и народной музыки

Фото из архива
Фото из архива

9 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Новый 82-й концертный сезон Белорусской государственной филармонии обещает быть насыщенным и богатым на интересные концертные программы. Слушатели смогут насладиться самой разнообразной музыкой: от классики и православных хоровых песнопений до популярной и народной музыки. Об этом БЕЛТА сообщили в отделе информации и связей с общественностью Белгосфилармонии.

В частности, Государственный камерный оркестр под руководством заслуженного артиста России Евгения Бушкова откроет свой сезон 19 сентября большим концертом, посвященным 100-летию со дня рождения Моисея (Мечислава) Вайнберга - известного советского композитора и пианиста. В программе можно будет услышать также произведения Ефрема Подгайца и Людвига ван Бетховена. Второй концерт пройдет 12 февраля и будет приурочен к 180-летию одного из величайших классических композиторов - Петра Чайковского. Третий концерт завершит сезон Государственного камерного оркестра 28 мая и будет посвящен 210-летию со дня рождения Фредерика Шопена. В программе в том числе произведения Йозефа Гайдна и Белы Бартока.

Государственный академический симфонический оркестр под руководством народного артиста Беларуси Александра Анисимова откроет сезон 20 сентября. Произведения, которые вошли в программу концерта, объединены космической темой: слушатели смогут насладиться симфонией Вольфганга Амадея Моцарта под названием "Юпитер" и сочинением Ольги Подгайской "Капитан планет". Ее произведения всегда отличаются необычными композиторскими решениями. Также Ольга Подгайская будет солировать на органе. В программу вошла "Симфония №15" Дмитрия Шостаковича.

28 сентября на полях XIV Международного фестиваля Юрия Башмета на сцене Большого концертного зала состоится концерт из ставшего уже традиционным цикла "Современная классика. Вечер премьер". В исполнении Государственного академического симфонического оркестра Беларуси впервые в нашей стране прозвучат произведения современного эстонского композитора Эркки-Свена Тюйра. В этот же вечер состоится и мировая премьера - произведения белорусского композитора Дмитрия Лыбина "Две фрески для симфонического оркестра", написанного в 2019 году специально для Международного фестиваля Юрия Башмета.

26 октября Александр Анисимов будет дирижировать Российским национальным молодежным симфоническим оркестром на концерте, который состоится на сцене Большого концертного зала. Российский национальный молодежный симфонический оркестр - это сто молодых исполнителей из разных регионов страны, ставших участниками уникального коллектива и крупнейшего молодежного проекта в области оркестровой культуры. В программе: Людвиг ван Бетховен, Иоганнес Брамс, Сергей Рахманинов, Игорь Стравинский.

Национальный академический народный оркестр имени И. Жиновича под руководством народного артиста Беларуси профессора Михаила Козинца выступит 22 октября с концертом "Вспоминая Якова Науменко" в честь народного артиста Беларуси, певца и композитора. 6 ноября оркестр даст большой гала-концерт "Верни мне музыку", посвященный творчеству выдающегося армянского композитора, пианиста и педагога, народного артиста СССР Арно Бабаджаняна.

20 ноября концертом "Незабываемое…Лучшее из творческого наследия ансамбля "Песняры" Национальный академический народный оркестр Беларуси имени И. Жиновича отметит 50-летие легендарного коллектива, который основал Владимир Мулявин. Много лет подряд с оркестром плодотворно сотрудничает выдающийся певец Петр Елфимов, который споет любимые хиты ансамбля. 12 января 2020 года оркестр по традиции снова соберет поклонников "Песняров" на концерте в день рождения Владимира Мулявина. В сопровождении оркестра петь будут Ян Женчак, Вячеслав Исаченко и Андрей Колосов.

В новом концертном сезоне заслуженный коллектив Беларуси вокальный ансамбль "Камерата" планирует ряд концертов, как сольных, так и совместных на различных площадках Беларуси и за ее пределами. В частности, в декабре состоится программа Christmas acappella с участием музыкантов из Венгрии, а весной 2020 года музыканты коллектива планируют показать новую программу "Сказки про любовь" в сольном концерте.

Серию концертов организует филармония для детей и юношества. 1 ноября в малом зале им. Г.Ширмы пройдет музыкальный спектакль для детей "Красная Шапочка на новый лад", 4-го - музыкальная сказка-игра "Дюймовочка", а 6 ноября - музыкальный спектакль для детей "Хрустальный башмачок". С 24 декабря по 7 января в Большом концертном зале пройдут традиционные новогодние представления для детей "Новогодние приключения игрушек".

Много интересных концертов подготовили и сами музыканты Белгосфилармонии. Так, 1 октября состоится вечер фортепианной музыки, на котором выступит народный артист Беларуси профессор Игорь Оловников. В концерте также принимает участие лауреат международных конкурсов Татьяна Ким. Прозвучат произведения Иоганна Баха, Франца Шуберта, Сергея Рахманинова и Петра Чайковского. Концерт памяти пианиста и композитора Юрия Блинова пройдет 18 октября. Слушатели смогут насладиться музыкой Ферруччо Бузони, Фридерика Шопена и Сергея Рахманинова. Дирижер Дмитрий Зубов представит программу из двух концертов старинной музыки "Образы барокко", которые состоятся 24 и 26 сентября.

В афише Театра одного актера "Знiч" пять моноспектаклей, приуроченных к 30-летию театра. В юбилейную программу вошли постановки по произведениям Янки Купалы, Владимира Короткевича и Артура Вольского. В феврале 2020 года запланирован спектакль по мотивам "Маленького принца" Антуана де Сент-Экзюпери.-0-

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