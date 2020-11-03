НЦСИ познакомит с картинами белорусских авангардистов

3 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Проект "Выставка одной картины" к юбилею Национального центра современных искусств Беларуси откроется 4 ноября, сообщили БЕЛТА организаторы.

"Во время специального проекта, посвященного пятилетию НЦСИ, весной этого года наши посетители в социальных сетях голосовали за направления в белорусском искусстве, информацию о которых они хотели бы узнать на примере работ из коллекции центра. По результатам голосования лидирующим стал белорусский авангард. С 1 июня научные сотрудники центра стали еженедельно размещать на сайте публикации об одной из картин, которые находятся в фонде учреждения", - рассказали организаторы.

Посетители смогут увидеть данные работы в Национальном центре современных искусств Беларуси.

Смена работ будет проходить еженедельно. Любители живописи познакомятся с произведениями Владимира Кожуха, Александра Соловьева, Александра Кищенко, Олега Сковородко, Зои Литвиновой, Александра Досужева, Людмилы Кальмаевой, Владимира Акулова. Проект продлится до 31 декабря.-0-