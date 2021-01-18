НЦСИ познакомит с современным белорусским пейзажем

18 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Выставка "Сучасны беларускі пейзаж" откроется 21 января в Национальном центре современных искусств Беларуси, сообщили БЕЛТА организаторы.

"Из всех видов искусства пейзажная живопись одинаково далека как от абстракционизма, так и дизайна. Примерно с 17 века мы имеем ряд реальных изображений природы, идеальный мир которых был призван украсить досуг склонного к размышлению человека, - отметили в НЦСИ.

Как подчеркнули организаторы, мастера, которые родились и начинали свое художественное образование в средних учебных заведениях Минска, Могилева и Гомеля, в основном продолжая традиции русского академизма, создали свой стиль, помогающий лирическому пейзажу оставаться визитной карточкой отечественного искусства. Посетители смогут увидеть работы авторов, которыми являются белорусские современники: Василий Пешкун и Антон Вырво, Виталий Гуназа и Владислав Петручик, Михаил Крот и Роман Коршунов.

Выставка будет открыта до 28 февраля.-0-