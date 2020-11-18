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Культура
18 ноября 2020, 20:09

НЦСИ представил экспозицию скульптора Максима Петруля о максимализме в творчестве

Фото ncsm.by
Фото ncsm.by

18 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Выставка белорусского скульптора Максима Петруля "Максимализм" открылась сегодня в Национальном центре современных искусств Беларуси, передает корреспондент БЕЛТА.

"Мы очень рады появлению проекта Максима Петруля в стенах центра, - сказал куратор выставки Михаил Мирошников. - Экспозиция стала своеобразным отчетом за период творчества от 1990-х до наших дней. Его работы продолжили традиции академической белорусской скульптуры. В то же время, как и всякий концептуальный художник, он закладывает в них свою философию".

Выставка отражает авторский манифест под названием "Максимализм", который и определяет художественный метод и мировоззрение Максима Петруля. "Максимализм - это направление в искусстве. Его суть в том, чтобы при помощи минимального количества средств художественной выразительности сказать как можно больше. Я беру простое геометрическое тело и трансформирую его в концептуальный знак", - отметил он.

Скульптуры мастера имеют понятные формы, которые созданы из традиционных материалов: бронзы, дерева, латуни, нержавеющей стали, силумина, мрамора, гранита. Кроме того, часто в процессе Максим Петруль преодолевает технические трудности при их обработке. "Для художника важно бросать вызов самому себе. Каждый раз при создании произведений провожу новые эксперименты, не зная, что получится по итогу. И я рад, что они удаются и нравятся зрителю", - поделился автор.

Посетить экспозицию можно по 6 декабря. Кроме того, 26 ноября в 18.30 пройдет авторская экскурсия с Максимом Петрулем. Гости центра смогут подробнее познакомиться с работами скульптора и творческой концепцией выставки во время непринужденной беседы.

Максим Петруль является членом Белорусского союза дизайнеров и Белорусского союза художников. Автор ряда монументальных произведений для станций минского метро, таких как "Солнце", "Кніга Беларуская", "Грушевка", "Малиновка". Его скульптуры установлены в китайских городах Фучжоу, Куньмин, Чжэнчжоу и Чанчунь. Произведения Максима Петруля представлены в Национальном центре современных искусств Беларуси, Национальном художественном музее Беларуси, Национальном Полоцком историко-культурном музее-заповеднике.-0-

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