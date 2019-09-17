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17 сентября 2019, 16:25

"Нулявуд" от "Тутэйшын Студыі": новый фильм Джеймса Франко выходит по-белорусски одновременно с мировой премьерой

В мировой прокат 13 сентября вышел новый фильм Джеймса Франко Zeroville, а уже 19 сентября в Минске, в кинотеатрах VOKA CINEMA и Silver Screen премьеру представят на белорусском языке. В озвучке "Нулявуда" приняли участие известные артисты и музыканты.

Главные герои говорят с экрана голосами актеров белорусских театров - Олега Гарбуза, Кристины Дробыш, Андрея Милюхина, Татьяны Ружавской. В озвучке также участвовали музыканты - Александр Помидоров, Бенька, Илья Черепко, Дядя Ваня. Жаргон, шутки (а фильм 18+) - все сохранено в переводе на белорусский язык. Отдельное удовольствие - в звуке: впервые белорусский перевод с языка оригинала можно будет услышать в принципиально новом объемном формате 5.1.

Главный герой по прозвищу Пастор - аутичный выпускник духовной семинарии - по образованию должен был стать архитектором церквей, но решает посвятить свою жизнь кино и прибывает в Голливуд в 1969 году. В это время полиция расследует убийство жены Романа Полански сектой Чарльза Мэнсона, киностудии терпят крах, а на арену выходят новые режиссеры, готовые нарушать любые правила: Фрэнсис Форд Коппола, Стивен Спилберг, Мартин Скорсезе и Джордж Лукас. Пастор устраивается работать декоратором, затем обучается монтажу и зарабатывает себе репутацию профессионала, признание и даже получает награду в Венеции, но все в итоге заканчивается трагедией.

Фильм был готов еще в 2014 году, но из-за проблем компании-прокатчика его выпуск на широкий экран затянулся. Премьера, которую ждали пять лет, все-таки состоялась, теперь и на белорусском языке.

Информационный партнер проекта - Белорусского телеграфное агентство.

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