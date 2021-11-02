О "Больших надеждах и маленьких радостях" Анастасии Шабалтас-Савченко расскажет выставка в Гомеле

2 ноября, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Выставка живописи Анастасии Шабалтас-Савченко "Большие надежды и маленькие радости" откроется 3 ноября в Гомеле в картинной галерее Г.Х.Ващенко, сообщили БЕЛТА в государственном учреждении.

В экспозиции будут представлены работы разных жанров: натюрморты, морские пейзажи, анималистические композиции. Автор призналась, что в каждом из полотен ей хотелось показать капельку вечности и то, как быстротечно время, - будь то морские пейзажи, в которых с каждой волной создается впечатление, что брызги оживут. Или натюрморты со смотрящей на зрителя птицей, которая, кажется, еще чуть-чуть - и взлетит. Или кофейные натюрморты с едва уловимым ароматом напитка.

"Все свои мечты я так или иначе выливаю на холст. Не получается поехать на море, так надо его написать, и оно станет ближе ко мне. Что касается радости, я рада каждой рожденной мною работе, они и есть радость", - поделилась художница.

Анастасия Шабалтас-Савченко родилась в 1988 году в Гомеле в семье творческих людей: мама - художник, папа - резчик по дереву. Рисовать девочка начала с трех лет. С самого детства Анастасия наделяла животный и растительный мир чувствами и качествами, которые присущи людям, а людей - фантастическими образами. Сейчас эта художественная манера отличает автора от других.

В багаже художницы много коллективных и персональных выставок, а также большое количество дипломов и грамот.-0-