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Культура
17 сентября 2021, 07:35

О чем молчат картины: персональная выставка Никаса Сафронова откроется в Гомеле

Никас Сафронов. Фото из архива
Никас Сафронов. Фото из архива

17 сентября, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Персональная выставка народного художника России, академика Российской академии художеств, профессора Никаса Сафронова "О чем молчат картины" сегодня начинает работу в картинной галерее Г.Х.Ващенко, сообщили БЕЛТА в государственном учреждении.

Экспозиция знакомит зрителя с различными периодами творчества мастера. Представлено более 70 живописных и графических работ, созданных с конца 1990-х до 2019 года. Это произведения различных жанров. Они представлены как в классическом исполнении - на холстах, так и с использованием мультимедийных технологий.

"Мультимедийные проекции на стены переносят зрителей в разнообразный, красочный и уникальный мир художника Никаса Сафронова. Бесшовная проекция позволит создать иллюзию изменения пространства не только в виде цифрового декора, но и как самостоятельного рассказчика. В выставке показаны и работы собственного направления автора Dream Vision, технически опирающегося на классическую живопись, активно использующего не только воображение и интуицию, но и подсознание, неосознанные ощущения", - рассказали в галерее.

По словам организаторов, экспозиция задумана таким образом, что она не имеет ни начала, ни конца. Посетители становятся участниками непрерывного водоворота картин, мыслей и образов художника.

"Работы мастера отличаются изящной легкостью, манящим пространством и одухотворенностью. Они построены на тончайших ассоциациях, в них перекликаются несколько эпох, где автор пытается запечатлеть ускользающую сущность своих видений и снов", - отметили в госучреждении.

Никаса Сафронова называют одним из самых известных российских живописцев нашего времени. Основная часть его работ находится в частных собраниях и музеях многих стран мира.

Выставка "О чем молчат картины" будет доступна в Гомеле по 29 ноября.-0-

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