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07 февраля 2020, 10:35

О доходах, зарплатах и посещаемости театров - Минкульт отчитался о работе в 2019 году

Юрий Бондарь. Фото из архива
Юрий Бондарь. Фото из архива

7 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Ключевые показатели социально-экономического развития сферы культуры за 2019 год перевыполнены в разы. Об этом заявил сегодня журналистам министр культуры Беларуси Юрий Бондарь на итоговой коллегии по результатам работы в прошлом году и задачах на текущий год, передает корреспондент БЕЛТА.

"В предыдущие годы и в 2019-м государство создало очень мощный базис для динамичного развития отрасли. Все ключевые показатели социально-экономического развития сферы не просто выполнены, а перевыполнены в разы", - заявил Юрий Бондарь.

О бюджете, доходах и экспорте услуг

На сферу культуры в прошлом году из бюджета выделено Br543 млн. Дополнительно учреждения привлекли спонсорской помощи на Br8,2 млн (на 21% больше, чем в 2018 году).

Внебюджетные и собственные доходы организаций культуры за прошлый год составили Br186 млн. "При доведенном показателе роста внебюджетных доходов отрасли на 5,5% фактическая цифра составила 16%, - отметил министр. - Мы значительно продвинулись в экспорте наших услуг, и эта цифра составила около $9 млн - рост 36%". Более половины этой суммы ($5,5 млн) пришлось на Китай.

О зарплатах в сфере культуры

По словам Юрия Бондаря, средняя зарплата по итогам года в сфере культуры составила Br650, увеличившись на 12% в сравнении с 2018 годом. "Прогнозируется рост зарплаты в этом году на 11%. По итогам года она должна составить Br740", - сказал министр.

При этом среди лидеров по уровню зарплаты кинопрокатные организации (Br906), кинозрелищные (Br713), театрально-зрелищные (Br679), парки культуры и отдыха (Br877). "Нас подводят организации культуры регионального подчинения. Резервы для роста есть, они прежде всего в расширении видов платных услуг и оптимизации структур", - обратил внимание Юрий Бондарь.

О посещаемости театров

В министерстве рассказали, что в прошедшем году заполняемость залов большинства государственных репертуарных театров превысила пороговый рубеж в 75%. В лидерах оказались Купаловский театр (92%), Большой театр оперы и балета (84%) и Республиканский театр белорусской драматургии (80%).

"Примерами служат яркие театральные события года, такие, как восстановленный в новой редакции Валентином Николаевичем Елизарьевым балет "Сотворение мира" и постановка молодым балетмейстером театра Ольгой Костель балета "Анна Каренина" в Большом театре Беларуси, "Король Лир" в постановке Николая Пинигина и "Шляхтич Завальня" молодого режиссера Елены Ганум на сцене Купаловского театра, "Сірожа" Александра Гарцуева и "Шлюб з ветрам" Евгения Корняга в Республиканском театре белорусской драматургии, "Фальшивая нота" Александра Ефремова в театре-студии киноактера", - озвучил успешные работы Юрий Бондарь.

О киноиндустрии и "Беларусьфильме"

В прошлом году государственные кинотеатры посетили почти 11 млн зрителей, что почти на 85 тыс. больше, чем в 2018 году.

Министерство культуры отмечает положительные тенденции в работе киностудии "Беларусьфильм" после ее модернизации, трансформации структуры и функций. Киностудией и иными производителями c государственной поддержкой в Беларуси снято 29 фильмов - на пять больше, чем в 2018-м.

"Выручка от реализации продукции, товаров, работ, услуг выросла на 10%, чистая прибыль - на 34%, объем экспорта товаров и услуг - на 58%", - констатировал Юрий Бондарь. Только сотрудничество с иностранными производителями принесли "Беларусьфильму" сотни тысяч долларов, добавил он.

Работы киностудии участвовали в 70 международных кинофестивалях, где отмечены 49 наградами. Так, например, 16 наград получил один только короткометражный фильм "Франка" из альманаха "Война. Остаться человеком" молодого белорусского кинорежиссера Митрия Семенова-Алейникова.

Об историко-культурных ценностях

Белорусский государственный список историко-культурных ценностей за 2019 год пополнился 16 объектами наследия (сегодня в него включено почти 5,5 тыс. объектов). В декабре полесский обряд "Юрьевский хоровод" пополнил Список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО. В этом году планируется включить элемент "Лесное бортничество Беларуси и Польши". Работа ведется совместно с польской стороной. Идет подготовка еще одной номинации - "Белорусские художественные практики соломоплетения".

В Минкультуры также отметили, что на местах заметно активизировалась работа по проведению культурных мероприятий, основанных на местном уникальном материале. Открытием 2019 года стали впервые проведенные в регионах I Международный пленэр гончаров в поселке Копысь Оршанского района, который на протяжении многих веков был центром художественной и декоративной керамики, I Республиканский фестиваль-конкурс цирковых коллективов в Орше, Будславский фэст, внесенный в 2018 году в Список нематериального культурного наследия человечества, впервые прошедший в Мядельском районе под эгидой ЮНЕСКО.

"Следующим нашим шагом в этом направлении должна стать широкая популяризация местных культурных брендов и самобытных традиций, которые имеют большие перспективы для развития культурно-познавательного туризма", - подчеркнули в ведомстве.

О главных событиях 2020 года

В числе наиболее значимых событий в художественной жизни Беларуси в этом году Юрий Бондарь назвал 100-летие Национального академического театра Янки Купалы и 100-летие объединения УНОВИС. "Витебск по праву считается родиной современного авангарда. Эту тему мы хотели бы позиционировать с точки зрения развития туристического потенциала", - сказал Юрий Бондарь.

Эти события найдут свое отражение в программах Национальной театральной премии и республиканской выставки "Триеннале современного искусства" с проведением на ее площадке финала Национальной премии в области изобразительного искусства.-0-

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Об этом сообщил министр культуры Юрий Бондарь на итоговой коллегии ведомства.

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