Объявлены победители "Лістападзіка-2018"

6 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сегодня в Минске объявлены победители конкурса фильмов для детской и юношеской аудитории "Лістападзік-2018", сообщили корреспонденту БЕЛТА в пресс-центре фестиваля.
"Золотой "Лістападзік" за лучший фильм достался ленте "Супа Модо", режиссер - Ликарион Вайнайна (Кения, Германия). За лучшую детскую роль награжден китайский актер фильма "Знает только море" Шан-Хэ Хуан. Лучшей работой взрослого актера в детском фильме признана роль Филиппо Нигро в картине "Побег в Рим" (Италия, Швейцария). Специальный приз жюри "За лучший сценарий" получила лента "На грани" режиссера Алдияра Байракимова (Казахстан). Дипломом "За лучшее операторское искусство" отмечен фильм "Товарищ ребенок" режиссера Мооники Сийметс (Эстония)", - рассказали в пресс-центре.
В "Лiстападзiке" в этом году приняли участие шесть картин, представляющие такие страны, как Италия, Казахстан, Кения, Китай, Сербия и Эстония. Лентой открытия стал внеконкурсный фильм "Правила геймера" белорусского режиссера Игоря Четверикова, а картиной закрытия - бразильский мультфильм "Тито и птицы" режиссера Густаво Стейнберга.-0-
|Нацбанк
|Лучшие курсы
|Покупка
|Продажа
|EUR
|2.4219 BYN
|2.416 BYN
|2.423 BYN
|USD
|2.1211 BYN
|2.118 BYN
|2.124 BYN
|RUB
|3.2157 BYN
|3.208 BYN
|3.215 BYN