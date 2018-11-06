Объявлены победители "Лістападзіка-2018"

6 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сегодня в Минске объявлены победители конкурса фильмов для детской и юношеской аудитории "Лістападзік-2018", сообщили корреспонденту БЕЛТА в пресс-центре фестиваля.

"Золотой "Лістападзік" за лучший фильм достался ленте "Супа Модо", режиссер - Ликарион Вайнайна (Кения, Германия). За лучшую детскую роль награжден китайский актер фильма "Знает только море" Шан-Хэ Хуан. Лучшей работой взрослого актера в детском фильме признана роль Филиппо Нигро в картине "Побег в Рим" (Италия, Швейцария). Специальный приз жюри "За лучший сценарий" получила лента "На грани" режиссера Алдияра Байракимова (Казахстан). Дипломом "За лучшее операторское искусство" отмечен фильм "Товарищ ребенок" режиссера Мооники Сийметс (Эстония)", - рассказали в пресс-центре.

В "Лiстападзiке" в этом году приняли участие шесть картин, представляющие такие страны, как Италия, Казахстан, Кения, Китай, Сербия и Эстония. Лентой открытия стал внеконкурсный фильм "Правила геймера" белорусского режиссера Игоря Четверикова, а картиной закрытия - бразильский мультфильм "Тито и птицы" режиссера Густаво Стейнберга.-0-