Обновленный театр кукол в Бресте станет многофункциональным культурным центром

5 июня, Брест /Корр. БЕЛТА/. Реконструкция Брестского театра кукол вышла на завершающую стадию. Учреждение культуры готовится к открытию, сообщила корреспонденту БЕЛТА директор театра Тамара Павлюкович.

По ее словам, театр кукол станет многофункциональным культурным центром. "Рассматриваем его как пространство для общения, реализации интересных проектов для людей разного возраста. У нас более 10 тыс. кв.м. В процессе строительства внесли изменения по назначению помещений. Например, у нас появились изостудия, хореографический, компьютерный классы. В планах оборудовать игровую комнату. Будет возможность провести выходной всей семьей", - отметила директор.

"Это эксклюзивный проект театра кукол, аналогов которому нет в Беларуси. У нас многофункциональная площадка, сценический комплекс, дающий большие возможности для реализации творческих задумок. Думаю, к официальному празднованию тысячелетия Бреста театр сможет открыть двери для посетителей. Планируем сделать из этого праздник", - сказала Тамара Павлюкович.

В новом здании театра будут большой и малый зрительный залы, в которых установят кресла-трансформеры. Это позволит людям разного роста сидеть на одном уровне. Труппа театра будет удивлять публику, используя многофункциональность сцены. Ее особенности - люки-провалы с лифтами для смены картины, накладная вращающаяся сцена диаметром 6 м. На каждом из трех этажей здания размещаются по четыре комфортабельные гримерные комнаты, три из них предусмотрены для приезжих режиссеров и актеров. Оборудуют репетиционный зал, театральную студию, несколько кафе, в перспективе - музей.

Работы на объекте начались в июне 2010 года. Заказчиком строительства выступает КУП "БрестоблУКС", генеральным подрядчиком - ОАО "Строительный трест №8". Специалисты завершают отделочные работы, параллельно ведется монтаж механики сцены, светового и звукового оборудования, закупка мебели.-0-

Фото Вадима Якубёнка